Así se mueven los gobernadores del Caribe para crear nueva entidad territorial

Los gobernadores de los departamentos del Caribe, dirigidos por el del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa (Liberal), se están moviendo en Bogotá para lograr crear la Región como Entidad Territorial (RET) Caribe. Se trata de una figura nueva, aunque contemplada en la Constitución de 1991, que permitiría a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre unirse para tomar decisiones pensadas para toda la región.

Para hacerlo, el pasado 16 de septiembre, radicaron un proyecto de ley, que consta de 27 artículos, que plantea las reglas de juego para su creación.

Se define, por ejemplo, que tendrá varios estamentos como la Junta Regional –que será la máxima instancia de dirección política–, el Consejo Regional Administrativo y de Planificación, la Gerencia Regional y el Comité Asesor Regional. Pero, además, busca concederle recursos. El artículo 19 indica que “gozará de autonomía presupuestal y financiera en la planeación, gestión y ejecución de sus recursos”. Y esos recursos llegarían de distintas fuentes como la participación de los ingresos corrientes de la Nación, del Sistema General de Regalías e, incluso, con recursos de cooperación internacional.

Según supieron reporteros de este diario, ya hay una proyección. Se habla que, a diez años, tenga recursos por el corte de COP 41 billones, equivalentes a unos COP 4,1 billones anuales. En todo caso, para definir esto, se necesitaría de un proyecto de ley nuevo, si el actual se aprueba, en el que se defina la filigrana presupuestal de esa nueva región.

“Al ser regiones como entidades territoriales tenemos acceso a los ingresos corrientes de la Nación. El SGP nos daría unos recursos, también habría aportes de cada uno de los departamentos para nutrir la parte que corresponde al funcionamiento de la entidad territorial”, explicó el gobernador Verano en conversación con El Espectador.

También señaló que, aunque no se busca eliminar los departamentos –que seguirían funcionando para los asuntos dentro de sus fronteras– sí permitiría una coordinación articulada para proyectos, por ejemplo, de desarrollo de la malla vial y de cuidado del ambiente y de ecosistemas del Caribe.

“Buscamos que aparezca un nuevo nivel territorial para que tenga mayor capacidad de gestión para acciones conjuntas en un solo territorio. En el caso específico de Bogotá, trabajan temas de páramos, que deben estar en perfecto estado, que estén sanos. Lo hacen vía la región central Rap-E. Esa es la gestión que estamos haciendo para que ojalá se dé la discusión parlamentaria antes del 8 de marzo [de 2026], que es cuando queremos que haya el referendo”, dijo Verano.

Este es el proyecto de ley que crearía la Región como Entidad Territorial Caribe:

Aunque el proyecto, que se deberá discutir en las comisiones primeras de Senado y Cámara, no ha pasado por su primer debate, desde la oficina de Verano, quien desde hace varios años ha promovido la discusión, le solicitaron al ministro del Interior, Armando Benedetti, que presente un mensaje de urgencia que permita destrabar la discusión. Y, de hecho, la bancada de congresistas de la región Caribe ya habrían manifestado su apoyo al proyecto.

Esta iniciativa se suma a otras que, en los últimos años, han surgido desde las regiones en aras de una mayor descentralización. Es el caso, por ejemplo, de la reforma al Sistema General de Participaciones aprobada en el Congreso para que, desde 2027 y durante 10 años, la cifra de recursos que le lleguen a las regiones lleguen al 39,5 %. La implementación de esa reforma depende de una ley de competencias que aún no llega al Congreso.

También está el referendo que impulsó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con la intención de que aumentaran los recursos de los departamentos al recibir, entre otros, los recursos de los impuestos de renta. No obstante, esa iniciativa no prosperó.

