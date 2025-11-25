Estas serán las funciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Colombia

Jornada de elecciones de precandidatos presidenciales del Pacto Histórico Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Unión Europea (UE) confirmó el envío de una misión de observación que iniciará labores en enero de 2026. Esta noticia fue anunciada por el registrador nacional, Hernán Penagos, durante una rueda de prensa en Bogotá.

Le puede interesar: Ruptura entre cúpula de La U y presidente de la Cámara escaló a estrados judiciales

El registrador destacó la importancia de contar con este apoyo desde la fase previa a los comicios. Según explicó, “la Unión Europea nos acaba de confirmar que estará desde el mes de enero con un despliegue muy grande de observadores internacionales que acompañarán no solamente el proceso preelectoral sino el proceso electoral”. Con la llegada de los observadores las elecciones contarán con un seguimiento técnico a lo largo de todo el proceso.

Penagos resaltó la trayectoria de la UE en tareas de supervisión a escala global, señalando que “tiene uno de los despliegues más altos de observación en el mundo”. Y aseguró que su presencia en el país será de gran utilidad para el próximo proceso electoral.

Le puede interesar: Políticos reaccionaron al nuevo rumbo de la pensional en la Corte Constitucional

El funcionario indicó que con la cooperación de estos equipos se podrá evaluar las medidas previas y realizar ajustes de cara a los comicios legislativos y presidenciales. De acuerdo con el registrador, la misión de observación garantizará el acompañamiento en todas las etapas electorales, es decir, “no solamente en las elecciones de Congreso sino de Presidencia en primera y segunda vuelta”.

De igual forma, la Registraduría ha sostenido reuniones con miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, con el fin de brindar información detallada sobre los planes institucionales orientados a fortalecer la integridad del proceso. Penagos explicó que es importante que “esas misiones diplomáticas también conozcan de manera muy detallada cómo y de qué manera vamos a desplegar acciones que permitan absoluta transparencia e integridad”.

Le puede interesar: Políticos reaccionaron al nuevo rumbo de la pensional en la Corte Constitucional

Siguiendo con el calendario electoral, Colombia elegirá un nuevo Congreso el 8 de marzo de 2026. Posteriormente, el 31 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales y, de ser necesaria, la segunda vuelta tendrá lugar el 21 de junio. En todas las fases, la misión de observación de la UE anticipó que brindará su colaboración durante las jornadas de votación y escrutinio.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.