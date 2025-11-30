Los movimientos de la izquierda para lograr mayorías de Congreso en 2026

Carolina Corcho, Martha Peralta y Roy Barreras liderarán movimientos de izquierda para las Elecciones del 2026 Foto: Archivo Particular

A falta de ocho días para que culmine la fecha de inscripción de listas ante Registraduría para los comicios legislativos del próximo año, los sectores de izquierda ya tienen una ruta trazada con la que buscan retomar las mayorías en el Congreso y con ellos impulsar, a partir de 2026, las propuestas de Constituyente que ha impulsado el presidente Gustavo Petro.

El camino más claro hasta la fecha era el del Pacto Histórico, que el pasado 26 de octubre midió su capital electoral con más de 2,7 millones de votos. Aunque el foco lo ha tenido la candidatura presidencial del senador Iván Cepeda, los nombres que integrarán la bancada de Senado y quienes buscarán llegar a la Cámara quedaron definidos.

La exministra de salud Carolina Corcho, que quedó segunda en esa contienda presidencial, será la cabeza de lista en Senado, con más de 600.000 votos de respaldo. Corcho liderará un proceso que será cerrado y en cremallera (alternancia entre hombres y mujeres) con la meta de superar los 2,8 millones de votos obtenidos en las legislativas del 2022, con la que la coalición Pacto Histórico consiguió 19 curules.

Ahora, sin embargo, el principal problema que se le presenta a este sector es la fusión de la Unión Patriótica, Partido Comunista y Polo Democrático, colectivos que buscan conformar un único partido. Esa fusión está condicionada por el Consejo Nacional Electoral, hasta tanto no sean subsanadas las sanciones en la que estos partidos están comprometidos, mismo caso que sucede con la Colombia Humana, partido del presidente Gustavo Petro.

De otro lado, otros sectores ligados a la izquierda también avanzarán de forma independiente en este camino electoral. Así sucede con coalición de Unitarios, donde están figuras como Roy Barreras o Clara López, -quienes en simultáneo aspiran por llegar a la Presidencia- y el partido MAIS de la senadora Martha Peralta.

Sobre el primero, sus listas ya fueron presentadas. Estas integran diversos nombres que han tenido algún rol dentro del gobierno Petro, pero que se han quedado fuerza del Pacto. Por ejemplo, el exviceministro Gustavo García liderará una lista donde también está Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, o el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal. También resaltan figuras como Alejandro Vergel, influencer ligado al oficialismo, o Máximo Noriega, quien está vinculado al caso del Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Petro.

De otro lado, el partido MAIS también avanzará con un proceso independiente. La colectividad de la senadora Martha Peralta no se sumó a la intención de fusión en el Pacto Histórico y presentó el pasado sábado los nombres con los que buscan revalidad curules en 2026.

De hecho, Peralta optará por repetir en el legislativo a través de la circunscripción especial indígena, hoy ocupada por la senadora Aida Quilcué, también de MAIS. En la Dirección Nacional de este partido resaltaron su papel, al frente de las reformas pensional, laboral y a la salud del gobierno Petro. Asimismo, Nelson Cucuñame Luligo y el actual senador Julio César Estrada también buscarán estar en el Senado durante el periodo 2026-2030.

Para Cámara este partido también presentó una propuesta integrada por tres aspirantes: Valentina Gutiérrez Araujo, Linderman Adrada López y José Fernando Abella.

