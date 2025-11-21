Quintero responde a sanción de la Procuraduría y se va contra alcalde Gutiérrez

El exalcalde Daniel Quintero dijo que apelará la decisión de la Procuraduría. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle respondió a la ratificación de la Procuraduría de inhabilitarlo por seis meses a participar en política. La decisión llegó por el caso que inició la entonces procuradora Margarita Cabello para determinar si Quintero había participado en 2022 al respaldar la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia en primera vuelta.

“¿Fico que tiene a su hermana de candidata al Senado, a su sobrino a la Cámara y que no para de atacar a los candidatos cercanos al gobierno recibirá el mismo trato?”, escribió Quintero en su cuenta en X. Con esta decisión, se cerraría una nueva puerta para el exalcalde lanzarse a la Presidencia en 2026, toda vez que la sanción estaría funcionando al momento de las elecciones.

En ese sentido, anunció que apelará la decisión del Ministerio Público, hoy en cabeza de Gregorio Eljach: “Mi queja no es el fallo, lo apelaré en el Consejo de Estado y si se pierde lo aceptaré y pagaré la multa, mi queja es que tengamos dos raseros en términos de justicia en Colombia”.

Procuraduría confirmó fallo por el que me suspendieron mientras era Alcalde por el “Cambio en Primera” al considerar que fue participación en política. ¿Fico que tiene a su hermana de candidata al Senado, a su sobrino a la Cámara y que no para de atacar a los candidatos cercanos… — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) November 21, 2025

Según se lee en la decisión de 35 páginas conocidas por este diario, se encontró probado que “en ejercicio del cargo de alcalde de Medellín publicó en Twitter mensajes que, analizados en contexto y en conjunto, permiten deducir que para ello medió su voluntad, no solo para realizar publicaciones, sino para elaborar contenidos. No fue una fotografía, mensaje o video casual publicado sin su consentimiento y en un medio no cobijado por su voluntad, todo lo contrario, fue en su propia cuenta de Twitter, a sabiendas del impacto que tenía y en efecto tuvo”.

El Ministerio Público determinó que “su voluntad se orientaba inequívocamente a generar polémica por la manifestación implícita de una preferencia electoral que mostraba públicamente con el ánimo de influir en las elecciones”. Dentro de los actos revisados por el ente de control está que “desde su cuenta ‘@QuinteroCalle’ de la otrora red social Twitter, publicó mensajes o trinos con fotografías y videos aludiendo a su preferencia política por los candidatos de la coalición Pacto Histórico a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, para el periodo 2022-2026″.

