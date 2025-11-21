Gobierno busca flexibilizar requisitos para embajadores y cónsules: 25 años y ser colombiano

Canciller Rosa Villavicencio y presidente Gustavo Petro. Foto: Juan Diego Cano

Este viernes se conoció un decreto con el que Función Pública espera flexibilizar, de manera significativa, los requisitos para ser embajador y cónsul de Colombia. En el documento se plantea que como únicos requisitos se pida tener nacionalidad colombiana por nacimiento y tener 25 años. Así, eliminaría requisitos respecto a experiencia y formación académica.

El decreto de tres páginas plantea que “los cargos de embajador extraordinario y plenipotenciario y de cónsul general central son empleos de dirección política y de representación inmediata del presidente de la República, cuyo ejercicio exige confianza plena y un margen amplio de discrecionalidad, en atención a la responsabilidad de ejecutar las directrices de política exterior definidas por el Gobierno Nacional”. Es decir, acoge el argumento del presidente Gustavo Petro de que, al ser cargos de confianza, debe tener la potestad de nombrar a quien considere, sin tener en cuenta otros requisitos.

“Estos empleos de libre nombramiento y remoción constituyen una excepción legítima al sistema de carrera administrativa, en tanto su finalidad se orienta a garantizar la coherencia entre la acción diplomática del Estado y las prioridades del Gobierno, razón por la cual sus requisitos no deben equipararse a los propios de la carrera diplomática y consular”, se lee en el decreto.

Además, se argumenta que realizar exigencias en asuntos como la formación y la edad, serían “discriminatorias” y afectarían el derecho al trabajo. “No serán exigibles los requisitos generales de formación académica, experiencia profesional o equivalencias establecidos en el presente decreto”, indica la propuesta, que aún no tiene la firma del presidente.

En todo caso, desde ya, el planteamiento ha causado polémica. La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) y la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) –los sindicatos de la Cancillería– publicaron un comunicado en el que rechazaron la propuesta. Aseguraron que, de avalarse, profundizaría “el grave retroceso institucional que se está evidenciando”. Y criticaron el decreto al considerar que “rompe el equilibrio indispensable entre la carrera diplomática y los cargos de libre nombramiento”.

Sobre la eliminación de requisitos para cónsules, aseguraron que no puede no exigirse formación académica toda vez que tienen a su cargo “la atención directa a millones de connacionales en temas sensibles como protección, emergencias, notarías, trámites migratorios, repatriaciones, registros civiles, asistencia a víctimas y orientación jurídica”. Y en cuanto a los embajadores, indicaron que no se trata de funcionarios simbólicos, sino que están al frente de “decisiones estratégicas que impactan la vida de todos los colombianos” por lo que no exigir formación y experiencia “pone en riesgo los intereses del país”.

Este es el comunicado completo de Asodiplo y Unidiplo:

