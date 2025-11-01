Álvaro Uribe confirma su intención de volver al Senado por el Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó que busca volver al Senado en 2026. Foto: AFP - JAIME SALDARRIAGA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ratificó su firme intención de volver al Senado haciendo parte de la lista cerrada del Centro Democrático. El exmandatario ocupará el puesto 25 con el que busca “empujar” esas mayorías anheladas en el legislativo que se perdieron para el periodo 2022-2026.

Tras la reunión con el expresidente César Gaviria en Llanogrande (Antioquia), fue el propio Uribe quien ratificó las afirmaciones que había hecho con anterioridad Gabriel Vallejo, director de este colectivo. Según declaró “el partido ha dicho que las instancias judiciales me lo permiten. En una lista cerrada yo estaría de 25. Me dijeron encabece, pero no tiene gracia porque es poner a todos para que me empuje. Estar de 25 es un riesgo, pero ayudamos a empujar”.

Le sugerimos: Gaviria y Uribe le mostraron los dientes a Petro y se abrieron a una coalición sin fronteras

Voces internas del uribismo aseguran que la meta trazada en las reuniones de bancada está en lograr por lo menos 20 curules – 7 más de las que ostentan en la actualidad – pero con la presencia del expresidente en el puesto 25 se proyecta, incluso, superar esos escaños.

La propuesta le fue presentada al exmandatario sobre el mes de junio y se acordó en julio durante los encuentros programáticos de la colectividad. En esas fechas también dejaron en firme puntos alrededor de la ruta electoral, que en ese momento contaba aún con el senador Miguel Uribe Turbay.

Reunión con el Presidente Gaviria. pic.twitter.com/jTfCWjQuLC — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 31, 2025

Sin embargo, el mayor de los condicionantes era el fallo en segunda instancia por las acusaciones en su contra de fraude procesal y soborno en actuación penal. Aunque la jueza Sandra Heredia le condenó el 28 de julio a 12 años de prisión domiciliaria por los dos delitos, algo que, a su vez, condicionada sus derechos para volver a un cargo público.

No obstante, el pasado 21 de octubre el Tribunal Superior de Bogotá absolvió la totalidad de la condena de Uribe, dejando en libertad al exmandatario y permitiendo que este pueda participar de las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Con ello, 10 días después de este fallo el líder natural del Centro Democrático finalmente asegura que integrará esa lista que ya se encuentra configurando con el director del partido Gabriel Vallejo.

¿Quiénes estarán en la lista?

El nombre del expresidente Uribe será fijo en esta lista, como él mismo lo ha confirmado. Sn embargo, el orden de las otras 24 curules en disputa se sigue configurando. En el seno del uribismo se tiene incertidumbre por la cabeza de lista, pues ante sus aspiraciones presidenciales en firme, las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal desestimaron retornar al Legislativo. No obstante, Uribe quiere convencer a una de sus dos más importantes senadoras – o a las dos – para que se presenten nuevamente al Senado en 2026 y lideren la bancada.

Puede leer: La alianza entre Uribe y Gaviria podría incluir a Vargas Lleras: así reaccionó Petro

Esa decisión está condicionada con el resultado que arroje la encuesta del próximo 28 de noviembre en la que se defina el candidato único del Centro Democrático a la Presidencia. Por otro lado, nombres como el de Alirio Barrera o Ciro Ramírez están en duda, pues los dos congresistas aún no comunican su decisión de continuar.

Ya en casos más fijo están los de Honorio Henríquez, Enrique Cabrales y Carlos Meisel, que repetirían curul en este listado. A ellos todo parece indicar que se les sumarían, desde la Cámara, los actuales representantes Hernán Cadavid y Andrés Forero. De forma externa, uno de los nombres que se baraja es el del concejal Daniel Briceño y de Claudia Margarita Zuleta.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.