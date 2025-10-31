La alianza entre Uribe y Gaviria podría incluir a Vargas Lleras: así reaccionó Petro

Los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria tras su reunión este 31 de octubre en Medellín. Foto: Archivo Particular

Luego de la reunión que por más de tres horas sostuvieron los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, quienes cocina una alianza para enfrentar a las fuerzas que buscan la reelección del proyecto del presidente Gustavo Petro en 2026, se comenzaron a mover nuevos actores que podrían entrar a liderar este proceso.

En efecto, por separado, los dos exmandatarios han cruzado mensajes con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y no se descarta que se dé un encuentro directo entre los tres, con lo cual se le daría un impulso adicional a la coalición de centro derecha que se quiere desplegar para los comicios del próximo año.

Tanto Uribe como Gaviria han confirmado sus acercamientos con Vargas Lleras y, según confirmó El Espectador, la próxima semana habrá una nueva cita en Bogotá entre los líderes del Centro Democrático y del Partido Liberal. Y –en ese sentido– se trabaja para intentar que el líder del Cambio Radical tenga algún grado de participación.

Esto también haría que las otras fuerzas que han tenido acercamientos vuelvan a participar en estos diálogos. Se trata de los partidos Conservador y de La U, los cuales tienen vasos comunicantes con las colectividades de Uribe, Gaviria y Vargas, pero aún no definen una postura clara para la unidad que busca este político.

“Siento al doctor Vargas en la misma buena voluntad”, confirmó Uribe. “Estamos organizándonos para reunir, efectivamente, una coalición de partidos que esté en condiciones de aportar su volumen electoral y sus candidatos”, agregó Gaviria.

Esta alianza, que es una unidad directa en contra de la posible reelección de la izquierda en 2026, generó de inmediato la reacción del presidente Petro. Desde su parada en Egipto, segundo país de Medio Oriente al que va en el actual periplo por el exterior (ya pasó por Arabia Saudita y luego tendrá una parada Catar), usó su cuenta en X para referirse a la alianza.

“Hay dos expresidentes: el uno negoció con Pablo Escobar, su excopartidario, y terminó el capo escapando; generó el decreto que originaba las Convivir, que Pablo Escobar pedía, y que fue puesto en práctica por el otro, originando el paramilitarismo que mató a Escobar, pero género un narcotráfico rural más poderoso”, precisó Petro.

Y agregó: “¿Serán los llamados a cambiar al país, una coalición de extremas derechas y derechas que han gobernado durante un siglo y medio el país? ¿Vamos para atrás, o nos vamos hacia adelante?”.

Lo que sigue ahora es ver qué tanto cala entre las otras fuerzas esta alianza que se viene tejiendo, en la cual también entran precandidatos que están buscando espacio en el tarjetón de 2026 y que, entre otros, incluyen nombres como los de Sergio Fajardo, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella.

