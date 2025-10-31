Las reuniones de Álvaro Uribe que marcan la agenda de coaliciones del 2026

El expresidente Álvaro Uribe Vélez marca la agenda en materia electoral con reuniones clave con precandidatos como Vicky Dávila o Aberlardo de la Espriella; y líderes de partido como Ingrid Betancourt. Foto: Archivo Particular

El expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue avanzando en una serie de reuniones con diferentes precandidatos presidenciales y líderes de partidos con el objetivo de conformar la “Gran Coalición” de la centroderecha para el 2026 con la que se busca derrotar al candidato de la izquierda en los comicios presidenciales.

Previo a su encuentro con el expresidente César Gaviria, el líder natural del Centro Democrático sostuvo nuevas reuniones Ingrid Betancourt y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quienes desde sus respectivos sectores también impulsan una campaña para hacer frente al candidato que saldría de la consulta convocada por el presidente Gustavo Petro.

Estas citas desarrolladas durante este jueves 30 de octubre fueron en clave electoral y vienen antecedidas por el aval presidencial que otorgó el partido Verde Oxígeno - precisamente de Betancourt – al exministro Juan Carlos Pinzón. Además, es clave señalar que la agenda del exmandatario se ha intensificado en esta materia desde el pasado mes de julio, cuando ha sostenido cerca de 10 reuniones con diferentes aspirantes a la Presidencia.

Precisamente hablando de Pinzón, fue precisamente con el exministro con quien sostuvo una de las reuniones de mayor expectativa en el mes de agosto y en donde finalmente se determinó que no habría una cara externa que ingresara a la baraja de candidatos del uribismo. No obstante, fue esa reunión la que también marcó la línea que definiría la alianza Betancourt-Pinzón que finalmente se selló el pasado martes 28 de octubre con la oficialización de campaña de este último.

Quieren incendiar al país con discursos utópicos y políticas fracasadas.

No existe un solo ejemplo en la historia donde la violencia o el comunismo hayan traído progreso.

Vamos a defender el destino de Colombia. pic.twitter.com/bTgUO0VW5E — Pinzón Bueno (@PinzonBueno) October 30, 2025

Asimismo, otro de los encuentros que también marcó línea presidencial fue con Aberlardo de la Espriella, quien también había perfilado su firme intención de ser el candidato del uribismo para los comicios presidenciales del 2026. Sin embargo, aquella reunión del 27 de septiembre fue el empujón final que llevó al jurista a promover su campaña por firmas.

Como conclusión de esta reunión Uribe aseguró que “en esta conversación coincidimos en la necesidad de buscar los más altos consensos para asegurar que Colombia sea conducida por valores democráticos”.

Y a la espera de las conclusiones del encuentro con el expresidente Gaviria, también se debe recalcar que Uribe sostuvo un encuentro con el también exmandatario Andrés Pastrana,quien le visitó en Rionegro días después del fallo en primera instancia del 28 de julio por el caso de soborno a testigos y fraude procesal, del que finalmente fue absuelto en segunda instancia el pasado21 de octubre.

A todas estas citas se deben agregar los foros liderados por la bancada de Centro Democrático y en la que algunos precandidatos trazan agenda programática. En estos han participado nombres como Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, MauricioCárdenas, David Luna, Héctor Olimpo Espinosa, Juan Guillermo Zuluaga,Efraín Cepeda, Felipe Córdoba o Mauricio GómezAmín, además, obviamente, de los cinco candidatos de este partido.

¿Cuándo es la reunión con Gaviria?

La reunión entre los dos exmandatarios está prevista para desarrollarse este viernes en Medellín y según aseguró el expresidente Gaviria, tiene como objetivo reactivar los diálogos de la coalición e invitar a otros sectores de oposición e independientes a sumarse al bloque.

De este encuentro se mantienen expectantes otros sectores políticos como el partido Conservador, Cambio Radical o la U, quienes a la fecha no tienen definida su ruta electoral para el próximo año. Es más, en la antesala del encuentro Efraín Cepeda, precandidato por la bancada conservadora, reprochó que a esta reunión no se haya convocado a su colectividad, aunque dejó en firme la intención de participar en un bloque que busque confrontar en las urnas al candidato del frente amplio de la izquierda.

En lo que compete a Cambio Radical, su escenario es de mayor expectativa. De hecho, Centro Democrático había convocado con esta bancada una cumbre de congresistas de oposición para el pasado 15 de octubre, pero la misma se suspendió por dos factores: la no confirmación de invitados y la ausencia de Germán Vargas Lleras. La fecha de este encuentro no ha sido reprogramada y de momento parece que el mismo podría postergarse por varias semanas, e incluso, meses.

