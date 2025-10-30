Gaviria entregó detalles de encuentro con Uribe programado para este viernes

César Gaviria y Álvaro Uribe Foto: Archivo Particular

Todo está listo para que este viernes se lleve a cabo la reunión entre los jefes del Partido Liberal, César Gaviria, y del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Ambos expresidentes se encontrarán en Medellín para hablar de diversos asuntos del país y definir una agenda para que las fuerzas que ambos representan conformen una coalición en las elecciones de 2026.

Este jueves, ya en la capital antioqueña, en el marco de un encuentro con empresarios, Gaviria se refirió a la cita. “Yo conservo la mejor relación personal con el presidente, nunca se me ha quebrantado, y por eso para mí es fácil estar aquí en Medellín y en esa reunión empezar a trazar los rumbos de lo que debe llegar a ser ese gran movimiento por el cual vamos a cambiar a Colombia”, aseguró el expresidente.

Los dos exmandatarios, como cabezas de sus respectivos partidos, han sostenido conversaciones desde hace varias semanas para acercar a sus fuerzas y crear una eventual alianza electoral. Gaviria ha sido anfitrión de varias reuniones en aras de crear una coalición para las elecciones de 2026 que, en pocas palabras, le haga frente al Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro, que ya definió su carta: el senador Iván Cepeda, que obtuvo 1,5 millones de votos en la consulta del pasado domingo.

Esos encuentros han sido con representantes de partidos como La U, Conservador y Cambio Radical. Y, aunque el anuncio oficial se ha alargado por diferencias programáticas y políticas, han causado expectativa de cómo se construirá esa alianza. De hecho, según voces del Partido Liberal, el uribismo siempre ha tenido un asiento asegurado en esas reuniones.

El propio Gaviria confirmó que la reunión de este viernes tiene como objetivo reactivar los diálogos de la coalición e invitar a otros sectores de oposición e independientes a sumarse al bloque. Este mismo jueves, el senador Efraín Cepeda, que busca el aval de los conservadores, manifestó su sorpresa por no haber sido invitado él o su partido al encuentro que habrá este viernes en Medellín. “Me parece muy importante que se hagan estos esfuerzos para poder unir partidos y figuras que hoy están recogiendo firmas. Me llama la atención la exclusión del Partido Conservador Colombiano, nosotros estaremos a la expectativa a ver con quién hacemos coalición”, afirmó.

La esperada foto de Uribe y Gaviria se convertiría en un catalizador que acelere las conversaciones en la derecha, frente a una izquierda que cada vez está más cohesionada para las elecciones, preparando lo que será el “frente amplio”: la coalición que se mediría el próximo 8 de marzo en las urnas para elegir a un candidato único que represente las banderas de la centro izquierda en la primera vuelta presidencial. Este jueves, además, Uribe se reunió con la exministra de Defensa Martha Lucía Ramírez y con Ingrid Betancourt, quien con su partido Verde Oxígeno avaló la candidatura de Juan Carlos Pinzón, cercano a Uribe.

De hecho, los casi 2,7 millones de votos que obtuvo la izquierda en las consultas del 26 de octubre fueron una especie de campanazo para muchos en la derecha y el centro que quieren atajar la reelección del petrismo. Se espera que la cita entre los dos expresidentes derive en nuevas reuniones a las que llegarían otros caciques políticos.

