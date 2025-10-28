Cita Uribe-Gaviria: se ultiman detalles para encuentro directo entre los expresidentes

Los expresidente César Gaviria y Álvaro Uribe se reunirán en las próximas horas en Medellín. Foto: Archivo Particular

Los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria sostendrán en las próximas horas un encuentro presencial en la ciudad de Medellín. La reunión será enfocada en la agenda presidencial y sería la confirmación de una serie de acercamientos que han sostenido los exmandatarios – junto con otros sectores políticos - de cara a las Elecciones del 2026.

El encuentro del que se venía murmurando semanas atrás finalmente se desarrollará en tierras antioqueñas y fue confirmado por el propio Gaviria durante el lanzamiento de su libro de memorias, Entrelazados. Los detalles de esta cumbre se han cocinado lentamente y con amplio hermetismo, dada la importancia de lo que allí se pueda hablar.

Y es que así ha quedado demostrado en las reuniones virtuales que han sostenido los expresidentes, donde se ha trazado una línea conjunta de campaña y en la que el liberalismo jugaría un papel fundamental para 2026. Lo anterior ha quedado en evidencia por el rechazo expresado por el expresidente Gaviria y miembros de la bancada en el Senado a sostener diálogos con el presidente Gustavo Petro - también en materia electoral - con el bloque de la izquierda, puntualmente el del presidente Gustavo Petro.

Asimismo, este encuentro presencial también ayudaría a clarificar el camino para una posible consulta en marzo donde varias fuerzas políticas de centro y centroderecha participen para la elección de único candidato que haga frente a la carta del petrismo.

Aunque esta iniciativa se ha perfilado en los diversos foros virtuales organizados por el Centro Democrático, en los que ha participado el líder único Liberal, voces cercanas a los partidos habían estimado que esta posibilidad de “alianza” habría perdido fuerza tras la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, y en la que tanto senadores de la U como liberales expresaron su firme intención de votar por María Balanta, la carta que respaldó el petrismo para llegar al alto tribunal.

En el encuentro entre Uribe y Gaviria también se abordaría la posible participación de personas que se ligaron al programa de gobierno de Gustavo Petro, algo que desde la bancada uribista han catalogado como una línea roja y por la que precisamente se habría estancado la conformación de esa coalición para marzo.

Además, el caso conservador también genera inquietud, pues tal cual sucede con el liberalismo, un importante sector se opone al programa del gobierno Petro, mientras que otro de gran representación le sigue respaldando. Con la reunión quedarían definidas estas situaciones.

Esta cumbre en la casa de Uribe se produce días después de que el Pacto Histórico y el oficialismo hayan tomado ventaja en la ruta electoral, tras selecciona a Iván Cepeda como la cara del petrismo para llevar a las urnas en 2026. La jornada del pasado 26 de octubre convocó a 2,7 millones de votantes, lo que fue un “campanazo” para la oposición ante la fortaleza demostrada por Petro y sus bases a meses que se lleven a cabo los comicios legislativos.

