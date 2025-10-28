La U sanciona al presidente de la Cámara en medio de pelea por el control del partido

El representante Julián López busca desmarcarse de la gobernadora Dilian Francisca Toro, una de las figuras más importantes en el Partido de la U. Foto: Archivo Particular

Un nuevo capítulo se abrió en la puja interna en el Partido de La U, con la suspensión provisional del presidente de la Cámara, Julián López, luego de que anunciara la creación de la “Nueva U”. El Comité de Ética de la colectividad le abrió un proceso disciplinario interno y, mientras toma una decisión de fondo, resolvió dejarlo sin voz ni voto durante tres meses.

Además de la suspensión provisional de la militancia, La U ordenó a López “retirar toda manifestación o acto de violencia contra las mujeres del partido, en especial contra la gobernadora del Valle del Cauca”, eliminar de redes toda información referente a la “Nueva U”, y retirar “expresiones que vinculen a militantes del partido con actos delincuenciales sin denuncias penales que las respalden”.

“En consecuencia, el representante López Tenorio no podrá seguir presidiendo la Plenaria de la Cámara, dignidad que ostenta en representación del Partido. De continuar en ese cargo vulneraría la autonomía del Partido y podría viciar los trámites legislativos de la corporación”, afirmó la dirección colegiada –conformada por Clara Luz Roldán y Alexander Vega– de La U en un comunicado.

Hasta el momento, López no se ha pronunciado al respecto del llamado a la orden que le hizo su partido. Sin embargo, en los últimos días, ha sido vocal respecto a ese movimiento que fundó hace poco más de una semana. “La Nueva U no es un nuevo nombre, es una nueva forma de hacer política. No venimos a dividir al Valle, venimos a devolverle la esperanza. El ciclo de los mismos con los mismos terminó”, dijo durante el lanzamiento. También afirmó que busca que ese movimiento haga “una política que se mida con resultados, no con discursos; que gestione, no que improvise; que rinda cuentas, no que acomode cifras”.

La evidente ruptura en el Valle en el partido de Dilian Francisca Toro se da en un momento clave para la colectividad. En efecto, en estos momentos hay conversaciones al interior del partido para definir su hoja de ruta para 2026, particularmente, sobre si participará o no en el llamado frente amplio que espera reunir a fuerzas de centro e izquierda en una consulta interpartidista el próximo 8 de marzo.

Uno de quienes ha dirigido esa conversación es el exembajador Roy Barreras. Aunque él salió en 2022 de dicho partido, que llegó a presidir entre 2012 y 2013, a comienzos de octubre envió una carta abriendo la puerta a un acercamiento. “Quiero que el partido de La U vuelva a ser el partido fuerte y grande que fue cuando gobernó a Colombia, el partido que gana y que hace buen gobierno. Muchos de los parlamentarios de La U son verdaderos expertos en esos sectores [...] En mi opinión es hora que el Partido de La U vuelva a ser el partido de gobierno”, les escribió.

Y, de hecho, el presidente Gustavo Petro también hizo una invitación. Cuando se conoció la victoria de Iván Cepeda en la consulta del pasado domingo, Petro, a través de X, llamó a la creación de un “frente humano” y dijo que este debería incluir a la “Nueva U”. Aunque hubo voces que rechazaron que se refiriera el movimiento de López, también respaldaron una adhesión a esa alianza.

El senador Antonio José Correa, quien ha respaldado en varias ocasiones la agenda del progresismo, aseguró que “la llamada Nueva U no existe, es una idea unipersonal, sin norte. Como senador del Partido de la U, mi invitación es a que, junto a la génesis del partido, los codirectores y las bancadas de Senado y Cámara, respondamos prontamente a su llamado para que, en justa democrática y de la mano de Dios y del pueblo, podamos participar con candidato propio”.

Es importante que ahora se articule el Frente Amplio, les propongo llamarlo el Frente Humano, con candidatos presidenciales de partido verde, la nueva U y el liberalismo de Gaitán y López Pumarejo. Ese sería mi partido predilecto. https://t.co/OgwaTmUUNR — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2025

Pero aún no es claro si esos llamados tendrán un eco que se concrete en una alianza en la que la colectividad haga parte. Y no es solo por la distancia que hay entre el presidente Petro y la gobernadora Toro –que en varias ocasiones han chocado–. También es porque el codirector del partido Alexander Vega participó en varias conversaciones con el expresidente César Gaviria (Partido Liberal) y otras fuerzas para crear una alianza, pero esta, de centro derecha. No obstante, esos diálogos frenaron, al menos momentáneamente, luego de que Vega buscara impulsar la candidatura a la Corte Constitucional de María Patricia Balanta –que fue señalada como cercana al petrismo, algo que ella rechazó– por encima del exdefensor Carlos Camargo, candidato de los partidos y quien resultara elegido.

Aún faltan varios meses para que se den las definiciones que marcarán la hoja de ruta de todos los involucrados de cara a las elecciones de 2026. Sin embargo, la suspensión provisional de López –quien es cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro– muestra que las discusiones electorales impactarán en las dinámicas políticas que se den en las próximas semanas.

