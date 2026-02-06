Uribe y Petro vuelven a chocar en público: ahora fue tras el asesinato de Santiago Gallón

El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro destaparán sus cartas para las elecciones de 2026. Foto: Archivo Particular

El 5 de febrero en el municipio de Huixquilucan de Degollado (México) fue encontrado el cuerpo sin vida de Santiago Gallón, condenado en Colombia por paramilitarismo y por el encubrimiento del asesinato de Andrés Escobar. El hombre, según le comentaron fuentes judiciales a El Espectador, habría sido baleado mientras se encontraba en un restaurante.

Este hecho generó choques en la política colombiana, especialmente entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el jefe de Estado, Gustavo Petro, queines en esta época electoral vienen protagonizando varias polémicas públicas.

El enfrentamiento inició con un mensaje de Petro en redes, en el cual dijo que el expresidente Uribe supuestamente conocía los negocios que realizaba Gallón desde sus propiedades en territorio colombiano. El presidente afirmó en su cuenta de X que en 2007, durante un debate sobre paramilitarismo en el Senado, denunció esos procedimientos.

“Mencioné que [Gallón] hacía parte de la Convivir “El Cóndor” al lado de alias “El Tubo”, quien era el coordinador del bloque metro y se dedicaba al robo de gasolina de un tubo que pasaba por la hacienda “Guacharacas” en propiedad de Álvaro Uribe Vélez. En la hacienda se entrenaba a los paramilitares. La convivir el Cóndor fue decretada por el gobernador Álvaro Uribe Vélez y se le dieron armas oficiales”, aseguró el mandatario en su publicación.

Cerró su mensaje en redes haciendo un llamado en época electoral para que “el pueblo antioqueño aleje a este tipo de personas que usan el poder para el crimen”, a propósito de la candidatura del expresidente Uribe Vélez al Senado como el número 25 de lista cerrada del Centro Democrático.

El exmandatario respondió con otro mensaje en su cuenta de X, en el que calificó al mandatario como “mansurrón” ante el presidente estadounidense, Donald Trump, y que su reacción se debía a un desquite por esta reunión. También aseguró no conocer a Santiago Gallón, ni sostener negocios con el excapo.

Presidente Petro ahora se va a desquitar conmigo por lo mansurrón que Ud fue con el Presidente Trump. No conocí a Santiago Gallón, no tuve negocios con él. Muchos parecidos tienen Cepeda y Ud, no les importa mentir. pic.twitter.com/mYPmIz9QcX — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 6, 2026

Santiago Gallón estuvo en varias oportunidades en prisión. La primera vez fue por su relación con el homicidio de Andrés Escobar, el defensor de la selección Colombia, ocurrido el 2 de julio de 1994 en una discoteca de Medellín (Antioquia), donde recibió seis disparos en la cabeza, tras el autogol que hizo en el Mundial de Estados Unidos, realizado ese mismo año.

Por ese caso pagó 15 meses de prisión, debido a que el asesino de Escobar, Humberto Muñoz, huyó en una camioneta que era de Gallón, quien también era su escolta.

En 2010, se sometió a sentencia anticipada en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia y fue condenado a tres años y tres meses de prisión por apoyar a varios bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el cual dependía de los hermanos Castaño.

Desde 2023 vivía en México de forma legal, tras su última captura en enero de 2018, por estar relacionado con una investigación sobre una organización ilegal que camuflaba cocaína en comida para perros y gatos.

