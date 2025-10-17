MinDefensa habló de las amenazas contra contralor y congresistas Valencia y Juvinao

Contralor Carlos Hernán Rodríguez, senadora Paloma Valencia y representante Catherine Juvinao. Foto: Archivo Particular

El Gobierno del presidente Gustavo Petro dijo que avanza en las medidas para garantizar la seguridad del contralor Carlos Hernán Rodríguez, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático) y la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde), luego de que se conociera la existencia de un plan para atentar contra.

El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, aseguró que estas amenazas buscan “afectar a quienes ejercen la democracia”. Y detalló que se adelantan comités con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para garantizar la seguridad de las tres personas afectadas.

“Tenemos activada toda la capacidad de inteligencia para mitigar y neutralizar las amenazas. Algunas de ellas vienen en el contexto volátil de la desinformación”, afirmó. Ese punto lo explicó al decir que el actual clima de polarización podría llevar a que “extremistas tomen acciones contra las personas. Estamos en un ambiente preelectoral y todo el mundo está atento”.

Sobre la presunta participación de exmiembros de la fuerza pública en dichos planes, el ministro Sánchez aseguró que “es información que hace parte del análisis de los entes investigadores”.

Luego de que se conociera la existencia del plan en contra de Rodríguez, Valencia y Juvinao, el partido de la segunda, el Centro Democrático, publicó un comunicado rechazando los hechos. “Este hecho, profundamente grave, es consecuencia de los constantes hostigamientos que enfrenta la oposición en Colombia, y que ya han derivado en tragedias como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y otros ataques a miembros de la oposición en diferentes eventos que el país no puede permitir ni tolerar”, señaló el partido uribista.

En el comunicado también se lee que “Colombia atraviesa una de las peores crisis de seguridad de los últimos tiempos. Por ello, exigimos al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes tomar todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de la senadora Paloma Valencia, de su familia, y de todos los líderes políticos amenazados. La seguridad de la oposición no puede seguir dependiendo de la suerte”.

