Video de Santos sobre el centro en 2026 desató polémica con Uribe y precandidatos

Con un video, el expresidente Juan Manuel Santos desató un nuevo choque en el agitado panorama político actual. En la grabación, de poco más de un minuto, el político habló sobre la “Tercera Vía” y el centro como la respuesta a “los extremos de izquierda y de derecha”. Sus palabras, además de causas especulación sobre a quién apoyaría el expresidente para las elecciones de 2026, generaron una airada respuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez y algunos precandidatos presidenciales.

“La moderación y el centro son el camino”, afirmó Santos. “Hoy tenemos a un extremista de izquierda. Si llega uno de derecha, lo único que obtendremos será un país ingobernable”, dijo a renglón seguido. Y vaticinó que, en caso de que triunfe alguna de esas dos opciones, “las probabilidades de estallido social aumentarán”.

Ante esto, pidió “moderación y discusiones honestas para resolver problemas, no para ganar nuevos”. Dijo que en temas coyunturales, como orden público, asuntos fiscales, energéticos y de salud, “en lugar de escuchar ideas reales, nos dejamos llevar por el ruido de los extremos que solo prometen destruir al contrario, sí que es tiempo de reivindicar la sensatez”.

Su intervención la finalizó hablando de la llamada “Tercera Vía”, diciendo que la prioridad debería ser “mercado hasta donde sea posible y Estado hasta donde sea necesario”.

Si todavía creen que los extremos ayudan al país, esta videocolumna es para ustedes. pic.twitter.com/ITA02h4LAR — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 16, 2025

Pero el video lo que causó fue molestia en varios sectores. El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático y el principal opositor de Santos durante sus dos mandatos presidenciales (2010 - 2018), calificó a Santos, sin nombrarlo, como “el personaje central del engaño” y dijo que las propuestas del expresidente no son “ni centro ni Tercera Vía, de la cual habló Tony Blair y que venía del economista checo Ota Sik”.

Aseguró que “no es de centro desconocer el resultado de un plebiscito, manipular la justicia, aumentar la burocracia estatal, comprar un Congreso con mermelada, aumentar los impuestos”.

¡Quién dijo que el Centro es entregar el país al terrorismo;



Desconocer el resultado de un plebiscito, violar la palabra y mantenerse en mentiras;



Manipular la justicia;



Financiarse con Odebrecht;



Aumentar enormemente la burocracia estatal;



Comprar un congreso con… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 17, 2025

También hubo precandidatos presidenciales que hablaron. Vicky Dávila, quien cuando era periodista chocó en varias ocasiones con Santos, afirmó: “Juan Manuel Santos se metió de lleno a la campaña presidencial. Tiene candidato, ¿quién es?”.

Por su parte, Abelardo de la Espriella aseveró que “un tipo que engañó a Colombia no puede ser quien pontifique: el Pueblo sabe que al enemigo no se le recibe consejo. ¡Por ahí no vuelve a caer Colombia! Seré presidente por mandato del pueblo que tú traicionaste”.

