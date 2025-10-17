Presidente del Senado dice que no hay ambiente para tributaria: “un tiro en el pie”

Presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal). Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), dijo que, aunque el Congreso ya le dio luz verde al presupuesto de 2026, no hay ambiente en el Capitolio para aprobar la ley de financiamiento –en la práctica, una reforma tributaria– por COP 26 billones.

Esta ley, que tiene como fin fondear el presupuesto del año entrante aprobado por COP 546 billones con nuevos impuestos (de allí su nombre), fue radicada el pasado 1 de septiembre por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Su propósito es recaudar el 1,4 % del presupuesto con cambios en el régimen tributario, que incluyen cambios en el IVA a la venta de combustibles líquidos.

En entrevista con El Espectador, García aseguró que es poco probable que esa ley se apruebe. “No le veo ningún futuro. Mucho menos ad portas de una elección. Es, para mí, el proyecto más impopular en el Congreso de la República. No le auguro ningún futuro porque ni los congresistas del gobierno se atreverán a sacarlo adelante”, afirmó el liberal.

En ese sentido, el presidente del Congreso aseguró que el Gobierno debió buscar “equilibrar” los recursos del presupuesto en “la balanza las necesidades de lo que iban a suplir con una reforma tributaria. Hoy el país eso no lo recibe bien”.

Y añadió: “No se va a tapar un hueco fiscal, sino que la gente ve que les ponen más impuesto. Y así como subieron la gasolina, porque el presidente dijo que era de los ricos, y están los pobres en moto, el campesino la motosierra y la guadaña. El impuesto no es para los ricos, sino que se lo ponen a todo el mundo. Una reforma tributaria hoy sería un tiro en el pie del Gobierno”.

En su momento, el ministro Ávila aseguró que “lo que queremos es que esta ley de financiamiento se discuta paralelamente con la propuesta del Presupuesto General de la Nación, es decir, hemos cumplido con los compromisos que hemos hecho con el Congreso”. Ahora, hasta el momento no ha iniciado la discusión de esta nueva reforma tributaria.

“En este proyecto de ley de financiamiento no se tocan los productos de la canasta familiar. Esta es una propuesta de reforma tributaria progresista, que no se implementará toda de una sola vez, sino que recoge la orden del presidente Gustavo Petro de la progresividad para no afectar las clases populares y clase media de la población. Está dirigida a personas naturales de mayores ingresos más que a las empresas porque queremos no afectar la generación de empleo y el crecimiento económico del país”, añadió Ávila cuando radicó el proyecto de ley.

Espere en las próximas horas la entrevista completa con el senador Lidio García en El Espectador.

