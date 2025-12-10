Amnistía, transición y las otras propuestas que Petro ha lanzado por crisis en Venezuela

El presidente Gustavo Petro ha lanzado varios mensajes a Nicolás Maduro en medio del despliegue militar ordenado por Donald Trump. Foto: Agencia EFE

El presidente Gustavo Petro le envió un nuevo mensaje al régimen de Nicolás Maduro en medio de la creciente tensión política que se vive en Venezuela por la presión de los Estados Unidos de Donald Trump. El jefe de Estado planteó una amnistía general con la que, según dijo, se encontraría una salida democrática a los problemas que enfrenta esa nación.

“Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas. La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros ni por retóricas vacías ni por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, aseguró este miércoles en su cuenta de X.

El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes.



Es una amnistía general no extender la cárcel.



Los… https://t.co/FWQT1dvF51 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2025

No es la primera vez que Petro habla de una transición para Venezuela; de hecho, el pasado domingo aseguró que, de acuerdo con algunos análisis, una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela solo produciría “sangre”. Además, dijo que esa violencia “hará presa a Colombia. Por eso en Venezuela debe haber un gobierno de transición pactado por los venezolanos”.

En otro de sus mensajes publicados este mes, el presidente dijo que la única salida viable para Venezuela es que los venezolanos dialoguen entre ellos y resuelvan sus problemas. Según explicó, su administración participó activamente buscando un diálogo en Venezuela e incluso medió entre el gobierno de Maduro y el del ahora expresidente de Estados Unidos Joe Biden.

“Se reunieron en Bogotá los gobiernos de Europa, EEUU, Venezuela y Colombia e hizo presencia la oposición venezolana. La idea era lograr un desmonte de sanciones a Venezuela y a Maduro, abrir un clima de desescalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuanto antes. No se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a [María] Corina, ni le quitaron el precio a la cabeza de Maduro y las elecciones no fueron libres. Dije públicamente: no son libres las elecciones bajo un país bloqueado”, señaló.

Petro también ha dicho que los desacuerdos, las “elecciones enturbiadas”, el bloqueo y “la amenaza armada extranjera” sepultan las opciones de una solución política. “Un desmantelamiento violento del estado venezolano actual traerá un fortalecimiento de los grupos y bandas armadas que buscarán control territorial. El escenario de la actual Libia y el Medio Oriente será más próximo”, agregó.

El mandatario le ha pedido a Maduro liberar a todos los presos políticos y abrir la puerta a un gobierno de transición compartido, con el cual, según dijo, se podría “convocar una voluntad popular amplia que decida sobre acuerdos y puede abrir caminos de democracia, sin presiones indebidas”.

A esto se suma que en noviembre de este año Petro le planteó a Maduro, como fórmula para la transición en Venezuela, la instalación de una suerte de Frente Nacional. La propuesta ya la había lanzado semanas antes de las elecciones de julio, cuando aseguró que “la experiencia colombiana acabó con una violencia de una década con más de 300.000 campesinos muertos en la guerra civil entre liberales y conservadores desde 1948 hasta 1957”.

