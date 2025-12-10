Fajardo abrió la puerta a encuestas y dijo que “le va a ganar a Cepeda en segunda vuelta”

Sergio Fajardo, precandidato presidencial a las elecciones de 2026. Foto: Cristian Garavito

El precandidato Sergio Fajardo anunció que tiene la intención, desde su candidatura, de conformar una “nueva mayoría” para ganar las elecciones en 2026.

“Nosotros vamos a construir una nueva mayoría que recoge personas de izquierda, de derecha y de centro que saben el valor de construir acuerdos en nuestro país para poder avanzar en contraposición con los extremos que nos dividen en dos bandos”, afirmó el tres veces candidato.

Además Fajardo agregó que los principales problemas del país radican en la corrupción, el radicalismo y la inseguridad. Problemáticas que podrían atacarse a través de esta “nueva mayoría”.

“Se pueden hacer encuestas calificadas de diferente naturaleza, donde pueden participar las personas que tengan intención de unirse, donde se pueda identificar programas comunes para enfrentar los retos que tenemos nosotros en Colombia”, complementó el precandidato.

Sergio Fajardo: "Mi reto no es liderar el centro, sino construir una nueva mayoría" #MañanasBlu https://t.co/MEfYKQpJDA — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 9, 2025

Antes de hacer este anuncio, el lunes 8 de diciembre Fajardo informó que no tiene intención de participar en ninguna consulta interpartidista, lo que le anuló la posibilidad de participar en la alianza del centro, conformada hasta el momento por David Luna, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas.

“Las consultas no son el camino: terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pierde. El reto real es quién puede sumar y unir una nueva mayoría para el futuro”, precisó Fajardo.

Según la más reciente encuesta Invamer, que se realizó con 3.800 personas en 148 municipios del país entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025, Fajardo quedó en tercer lugar con el 8,5 %, detrás de Iván Cepeda (31,9 %) y de Abelardo de la Espriella (18,2 %), sin embargo, el precandidato afirma que con esta “nueva mayoría” el será el candidatos que venza al elegido del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la segunda vuelta electoral.

