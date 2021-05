Ángela María Robledo interpone nueva tutela para que le devuelvan la curul

A pesar de tener un fallo a favor por parte del Consejo de Estado para que se le devuelva su escaño, la Cámara no lo ha hecho. Por eso, la representante presentó una tutela para que el presidente de la corporación la restituya en su cargo.

La lucha de Ángela María Robledo por volver a la Cámara tiene un nuevo capítulo. La representante volvió a presentar una tutela para que el devuelvan la curul. Esta vez, la representante interpuso un recurso para que se cumpla el fallo del Consejo de Estado que le devolvió su curul.

La razón de este acción es que, a pesar de que la decisión del alto tribunal fue proferida en marzo, la representante no ha sido restituida en su cargo por parte de la presidencia de la Cámara, liderada por el representante Carlos Cuenca. “Hoy a las 12:45 Jorge Ivan Palacio y Yefferson Dueñas radicaron una tutela contra Carlos Cuenca, presidente de la Cámara, y a mi favor, por vulneración de cinco derechos fundamentales: trabajo,derechos políticos,acatamiento tutela,desempeño cargos públicos,oposición”, dijo Robledo a través de un trino.

“Esa puerta era la suya; y ahora antes que entre se cerrara para siempre.Ante la ley.Franz Kafka.Exijo se abra la puerta de la justicia y la ley”, Ángela María Robledo usó esta frase de un parábola incluida en El Proceso, de Franz Kafka, para anunciar la tutela en contra del presidente de la Cámara. Esta obra es sobre un hombre que trata de acceder por la puerta de la ley toda la vida, pero no lo logra. Al final, la persona que protegía la puerta le dice al personaje: “Ninguna otra persona podía haber recibido permiso para entrar por esta puerta, pues esta entrada estaba reservada sólo para ti. Ahora me voy y cierro la puerta".

Los reclamos de Robledo residen en que desde marzo la Sección Segunda del Consejo de Estado falló a favor una tutela en la que le devolvía la curul. Sin embargo, en ese momento, desde la presidencia del la Cámara se señaló que no podían devolverle la curul hasta que la Sección Quinta, que la quitó de su cargo, profiriera la decisión que conciliara lo dictado por la Sección Segunda.

Pasó cerca de dos meses sin un pronunciamiento del Consejo de Estado hasta que, el 11 de mayo, la Sección Quinta anunció que se tenía que devolver la curul a la reclamante. "Hemos sido notificados por parte del Consejo de Estado y nos han ordenado posicionar de manera inmediata a la doctora Ángela María Robledo, estamos haciendo todas las diligencias que a esto conlleva y este miércoles haremos su posesión como miembro de la plenaria y las comisiones", dijo en ese momento el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca.

Sin embargo, dos semanas, la curul todavía no ha sido restituida. Es más, hace unos días, el propio Cuenca confirmó que no se había podido devolver la curul a Robledo. La razón de esta demora, según el presidente de la Cámara, es que con los términos suspendido por la pandemia, la decisión del Consejo de Estado no podido ser ejecutoriada y quedar en firme, por lo que el fallo no es oficial.

“Esta Presidencia está en toda la disponibilidad de integrar a la ciudadana Ángela María Robledo como representante a la Cámara, pero, como cualquier reintegro, debe cumplirse con las condiciones legales de formalidad. En este caso, si bien la Sección Quinta del Consejo de Estado en cumplimiento de la acción de tutela del Consejo de Estado profirió nueva decisión en la que la falta cometida por la ciudadana Ángela María Robledo será reprochable desde el año 2022 en adelante. Dicha nueva decisión, aunque fue notificada el 11 de mayo a las partes intervinientes dentro de las cuales no está la Cámara de Representantes, no hay certeza de la ejecutoria de esta nueva decisión”, señaló el presidente de la Cámara.

En ese momento, la representante aseguró no entender la demora de la Cámara para admitirla de nuevo cuando el fallo de la Sección Quinta ya fue notificado a los abogados, a los que la demandaron y hasta a ella. Es más, ella aseguró que el escaño le debió ser entregado en marzo, cuando la Sección Segunda del Consejo de Estado dejó sin efecto la decisión de la Sección Quinta, que la retiraba del cargo por doble militancia.

Hace tan solo unos días, la representante le confirmó a este diario que de no devolverle su curul, iba a recurrir a la justicia. Y así fue. Ahora toca esperar a los próximos días para que haya un pronunciamiento frente a la tutela.

La lucha de Ángela María Robledo por su curul comenzó casi que al mismo momento que perdió las elecciones con Petro. Al Consejo de Estado llegó una demanda que pidió retirarle la curul bajo el argumento de que había incurrido en doble militancia, pues militaba en la Alianza Verde días antes de inscribirse como fórmula vicepresidencial. En diciembre de 2019, la Sección Quinta del Consejo de Estado le dio la razón y revocó su elección -había recibido la curul bajo el estatuto de oposición, que determinó que la fórmula que quedara en segundo lugar en las elecciones presidenciales recibiría una curul en el Senado y otra en la Cámara-.

La defensa de Robledo interpuso una tutela que fue resuelta por la Sección Segunda del Consejo de Estado. En esta, el 10 de marzo, se determinó que se estaba violando el derecho fundamental a la oposición y se ordenó devolverle el escaño a la representante. Sin embargo, la Cámara se negó hasta que no fuera notificada por la Sección Quinta, que fue la primera en pronunciarse en el caso. Ese aviso se habría dado el 12 de mayo, pero Cuenca asegura que ellos nunca fueron notificados oficialmente, por lo que todavía no puede proceder a reintegrar a Robledo en su cargo.