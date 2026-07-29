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Angie Rodríguez denunció al presidente Gustavo Petro ante Comisión de Acusación de la Cámara

La exdirectora del Dapre y actual directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, denunció este miércoles al presidente Gustavo Petro antes la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

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Redacción Política
29 de julio de 2026 - 03:57 p. m.
Angie Rodríguez en la Comisión de Acusaciones.
Angie Rodríguez en la Comisión de Acusaciones.
Foto: Archivo Particular
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Este miércoles la directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia, Angie Rodríguez, presentó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

“Quiero hoy denunciar para que tengan mucho cuidado porque él va a seguir publicando cualquier cosa para seguir afectando mi reputación. (...) Yo no soy parte de esa red de mujeres y por eso el presidente nunca me defendió en las redes sociales ni siquiera cuando entraron a la vivienda de mis padres”, manifestó.

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Además, respecto a las críticas que ha hecho el presidente en su contra por su condición de salud mental, aseguró que “la salud mental no es un impedimento para laborar. La ansiedad y la depresión se dio en mi contexto laboral”.

“Hemos decidido acudir aquí, a la Comisión de Acusaciones para denunciar penalmente al presidente de la República por varios delitos tales como peculado por aplicación oficial diferente por constreñimiento ilegal también se va a denunciar por injuria y calumnia por todo lo que le ha hecho a la doctora Angie y, por supuesto, el tráfico de influencias como servidor público”, dijo Wilson Ruiz, abogado de Rodríguez y exministro de Justicia de Duque.

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Además, aseguró que “se va a radicar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, porque hay unas personas que presuntamente son miembros del DNI, o Dirección Nacional de Inteligencia, que son los causantes de todas las amenazas en contra de Angie Rodríguez y también otros servidores públicos involucrados que serán objeto de investigación”.

“Como primer mandatario de todos los colombianos, me parece una bajeza absoluta que se ha metido con la historia clínica de Angie Rodríguez en cuanto a la parte mental, que eso desde luego es un secreto profesional médico y no lo podía hacer de esa forma, frente a toda esa persecución, frente al daño moral”, finalizó.

Esta es la denuncia completa:

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Por Redacción Política

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El observador(92674)Hace 36 minutos
Aspirará el excandidato y poco votado Wilson Ruiz Orejuela que por su gestion abelardo lo lleve al gobierno nacional? cuando aspiro a procuraduria y defensoria nego sus nexos politicos con el conservatismo y hoy se declara de salvacion nacional. el mejor alumno de benedetti y Roy.
Guillermo(n5sqs)Hace 58 minutos
Evidentemente Petro es misógino, racista (https://www.elespectador.com/politica/petro-marquez-polemica-por-comentarios-del-presidente-durante-alocucion-sobre-la-vicepresidenta-noticias-hoy/) y machista. Nada diferente se podría esperar de un personaje de su tipología.
Guillermo(n5sqs)Hace 58 minutos
Evidentemente Petro es misógino, racista (https://www.elespectador.com/politica/petro-marquez-polemica-por-comentarios-del-presidente-durante-alocucion-sobre-la-vicepresidenta-noticias-hoy/) y machista. Nada diferente se podría esperar de un personaje de su tipología.
antonio bonilla(7747)Hace 1 hora
Lo que llama la atención es que Petro en menos de 24 horas ( entre 17 y 18 horas despues de que se conocieron los hechos )informó a la nación que el coronel Oscar Dávila se había suicidado. La información la dió sin esperar el resultado de medicina legal. Sabía Petro de antemano que el coronel " se iba a suicidar " ? No esperó el informe de balistica, trayectoria de la bala, posición del cadaver, angulo del disparo y salida de la bala. Petro tenía información de antemano.
osvito(10170)Hace 1 hora
El show debe seguir para tapar fraude y destripamiento de progresismo e izquierda. Mañana Angie nombrada asesora de batalla cultural de la semana anticomunista
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