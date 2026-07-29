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José Manuel Restrepo avanza en su gira internacional: se reunió con gobierno de El Salvador

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se reunió con la ministra de Economía de El Salvador, María Lucía Hayem. También estuvo presente el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín.

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Redacción Política
29 de julio de 2026 - 03:05 p. m.
Vicepresidente electo, durante entrevista.
Vicepresidente electo, durante entrevista.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Este miércoles, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, mantuvo una nueva reunión internacional. Esta vez, se encontró con la ministra de Economía de El Salvador, María Lucía Hayem. Así lo dio a conocer Defensores de la Patria a través de un comunicado oficial.

“El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella trabajará para convertir la relación comercial con El Salvador en una fuente de nuevas oportunidades para las empresas, los emprendedores y los trabajadores colombianos", explicaron. Y agregaron: “Esta visión fue presentada durante la reunión sostenida por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín, con la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem”.

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Además, precisaron que “el encuentro permitió establecer una ruta de trabajo orientada a identificar nuevos espacios para los productos y servicios colombianos, promover proyectos de inversión y facilitar una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en el intercambio bilateral”.

Por su parte, el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, manifestó que “avanzamos en el fortalecimiento de la integración regional para generar nuevas oportunidades para nuestros empresarios, productores y emprendedores”. Y complementó: “Este paso nos permitirá impulsar el comercio, la inversión, el turismo, el crecimiento de las PYMES y la generación de empleo, consolidando una relación estratégica que traerá mayores beneficios para Colombia y El Salvador”.

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Este encuentro se suma a varios que tuvo el pasado 28 de julio el vicepresidente electo. Desde Perú, donde asistió a la posesión de Keiko Fujimori, habló con varios mandatarios de otros países, entre los que estuvieron el presidente de Argentina, Javier Milei.

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“Un honor compartir con los presidentes de Argentina, Ecuador y Paraguay en el marco de nuestra agenda internacional. Por instrucción de nuestro presidente electo seguimos fortaleciendo los lazos de cooperación y construyendo alianzas que impulsen el comercio, la inversión y el desarrollo de nuestra región”, dijo Gómez Amín.

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Por Redacción Política

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Tayrona(31467)Hace 49 minutos
Y qué?; fué allá para que el dictador Bukele les dé cartilla para hacer lo mismo en Colombia?. Qué vergüenza. Con esos amigos para qué enemigos.
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