Angie Rodríguez, directora del Dapre, tendrá nuevo y relevante cargo en el Gobierno

De acuerdo con el Decreto 1162 de 2025 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo será la encargada de gerenciar el Fondo de Adaptación mientras se nombra y se posesiona a un titular de ese cargo. De acuerdo con la oficina de Rodríguez, se trata de una responsabilidad que reafirma el compromiso de la funcionaria con la gestión pública, la transparencia y el desarrollo del país.

Así las cosas, quien es considerada la mano derecha del presidente Gustavo Petro, junto a figuras como el ministro del Interior, Armando Benedetti, tendrá a cargo el manejo de una entidad fundamental para los temas relacionados con obras para atender emergencias. El Fondo de Adaptación fue creado en el gobierno de Juan Manuel Santos para atender la ola invernal de 2010 y 2011, momento desde el cual ha venido encargándose de construir hospitales, carreteras y otras infraestructuras para mejorar las condiciones de vida de poblaciones afectadas por eventos climáticos.

Por ejemplo, el Fondo lidera la reconstrucción de vías, puentes, acueductos y alcantarillados en zonas afectadas por lluvias, deslizamientos y otros fenómenos. También se encarga de ejecutar proyectos de construcción de vivienda para las familias afectadas por estos desastres o que deben ser reubicadas por vivir en zonas de alto riesgo. Por otra parte, ejecuta proyectos para reducir el riesgo y se encarga de intervenir regiones clave como La Mojana, donde se realizan trabajos millonarios para reducir los riesgos de inundaciones.

Debido a todas estas responsabilidades, el Fondo de Adaptación maneja varios cargos y un presupuesto superior a los COP 600.000 millones anuales. Cabe anotar que hace algunos meses sonó para la gerencia de este ente un nombre cercano al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, Johann Steven Londoño; sin embargo, la movida no se concretó y el cargo quedó en manos, también bajo la figura de encargo, de Katherine Rojas, quien duró menos de dos meses y salió a finales de octubre.

El Fondo de Adaptación ha estado bajo la lupa de la opinión pública debido a las denuncias de posibles irregularidades en su contratación. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y quien estuvo a cargo del Fondo por un tiempo, fue uno de los que denunció que en el interior de la entidad se estaría favoreciendo a algunos contratistas con conexiones políticas con el gobierno del expresidente Iván Duque.

A todo esto se suma que el Fondo de Adaptación también llegó a estar a cargo de Olmedo López, el exdirector de Gestión del Riesgo que reconoció ser uno de los cerebros detrás del desfalco a esta última entidad, en supuesta alianza con integrantes del Gobierno y congresistas de la República. Este caso es considerado el mayor escándalo de corrupción en la administración Petro y ha derivado en la apertura de múltiples expedientes en la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y los órganos de control. Por el mismo están prófugos figuras cercanas al presidente Petro como Carlos Ramón González y César Manrique.

