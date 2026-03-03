Anti-Cepo: Ana Bejarano y Jennifer Pedraza presentaron proyecto para proteger a la prensa

Ana Bejarano y Jennifer Pedraza. Foto: Equipo Jennifer Pedraza

Este miércoles 3 de marzo fue presentado un proyecto de ley que busca prevenir el hostigamiento judicial hacia periodistas y la opinión pública. La iniciativa, promovida por la abogada Ana Bejarano y la congresista y candidata Jennifer Pedraza, busca, entre algunas cosas detener juicios cuando se determine que existe un componente de hostigamiento judicial contra periodistas.

“Es hora de nombrar este abuso del sistema judicial que atenta contra la liberta de expresión y la verdad para poder erradicarlo. Este proyecto de ley beneficia a personas de todo el espectro político, puesto que acosadores litigiosos hay en todas partes, y contribuye especialmente a que los periodistas regionales, de frontera, veredales, comunitarios y desprovistos de recursos o respaldo, al igual que para que las personas defensoras y las mujeres que denuncian violencia en su contra cuenten con una garantía en el momento de defender su trabajo, que es también una defensa del derecho a informar y a estar informado”, precisó Bejarano durante su discurso de apertura.

La abogada y columnista explicó que lo que se busca con este proyecto de ley es lograr una reforma procesal que de a jueces de la República la posibilidad de identificar el acoso judicial. “Es la posibilidad de que se termine anticipadamente un juicio cuando se demuestre que hay acoso judicial en la jurisdicción civil. También de que los fiscales archiven las denuncias por acoso judicial y lo más importante del proyecto para nosotros es la formación de los jueces en este tema para que empiecen a entender cómo se usa el sistema de justicia de maneras abusivas y que exista una definición legal”.

Por su parte, la representante -y candidata al Senado-, Jennifer Pedraza aseguró que el propósito de este proyecto de Ley es el de “proteger la labor de control y vigilancia al poder que hace la prensa con tanto auge de desinformación es importante entregarle a la justicia colombiana herramientas para que identifiquen el acoso judicial y puedan tomar decisiones que protejan el derecho a informarse de la ciudadanía”.

Respecto a los tiempos en los que se presentará la iniciativa, Pedraza aseguró que la intención es presentarlo una vez inicie nuevamente la legislatura, es decir, el 15 de marzo. Y agregó que aunque “los tiempos de esta legislatura son limitados, esto hará parte sin duda alguna de la agenda legislativa del próximo Congreso”.

