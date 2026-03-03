Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Nuevo choques entre Petro y Registraduría por presunta propaganda exagerada en el exterior

Un nuevo conflicto surgió entre el presidente Gustavo Petro y la Registraduría debido a carteles ubicados en urnas de votación de los puestos en el exterior.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
03 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
El presidente Gustavo Petro y el registrador Hernán Penagos.
El presidente Gustavo Petro y el registrador Hernán Penagos.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este miércoles el presidente Gustavo Petro acusó a la Registraduría de “propaganda exagerada” en relación a las consultas interpartidistas en los puestos de votación ubicados en el exterior. El presidente reclamó por carteles ubicados en las urnas donde dice en grande: “En la consulta de precandidatos presidenciales no marque más de una casilla, si lo hace, su voto se anula”.

Al respecto, el jefe de Estado manifestó: “Propaganda exagerada de la registraduría en los puestos de votación internacional. Busca aumentar votos por las consultas. Hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos. El voto fundamental es el del Congreso y también votar en doble casilla anula el voto”.

Vínculos relacionados

Se iniciaron las votaciones en el exterior para elecciones al Congreso: esto tiene que saber
¿Cómo votar el 8 de marzo? Así debe marcar los tarjetones de Congreso y consultas
Así se mueve la imagen del presidente Petro según las últimas encuestas
Así reaccionó el mundo político a amenazas a candidatos al Congreso y mandatarios regionales

Tras la publicación del presidente, la Registraduría envió un comunicado defendiendo los carteles y asegurando que “es un simple instructivo pedagógico para evitar que los votantes anulen el voto, marcando en varias consultas al mismo tiempo ya que todas están en un mismo tarjetón. Hace 4 años se anularon mas de 260000 votos. La información está en el cubículo de votación y no en las mesas de votación. Es decir, cuando la persona ya decidió si votar la consulta o no”.

Este conflicto llega luego de varios choques entre el ente registrador y el presidente, pues el segundo afirma constantemente que las elecciones no cuentan con transparencia suficiente y que existe riesgo de fraude electoral debido al software de preconteo y escrutinio que se utilizará para el día de las elecciones, razón por la que la Registraduría expuso el código fuente (que le dará las instrucciones a los computadores para contar los votos) de manera abierta. Tanto a partidos políticos -incluido el del oficialismo- como al procurador Gregorio Eljach.

Sin embargo y a pesar de la reunión que se mantuvo entre Ministerio del Interior, Procuraduría, Registraduría, Contraloría y Cúpula Militar, tanto desde el Pacto como desde presidencia los ataques y presuntas denuncias de fraude electoral, no cesan.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Petro

Registraduría

Fraude electoral

 

LIA PATRICIA BETANCUR ESCOBAR(cwfvn)Hace 59 minutos
Hasta cuándo va a fregar este señor con el tema de la Registraduría? Por favor!!!
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.