Nuevo choques entre Petro y Registraduría por presunta propaganda exagerada en el exterior

Este miércoles el presidente Gustavo Petro acusó a la Registraduría de “propaganda exagerada” en relación a las consultas interpartidistas en los puestos de votación ubicados en el exterior. El presidente reclamó por carteles ubicados en las urnas donde dice en grande: “En la consulta de precandidatos presidenciales no marque más de una casilla, si lo hace, su voto se anula”.

Al respecto, el jefe de Estado manifestó: “Propaganda exagerada de la registraduría en los puestos de votación internacional. Busca aumentar votos por las consultas. Hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos. El voto fundamental es el del Congreso y también votar en doble casilla anula el voto”.

Tras la publicación del presidente, la Registraduría envió un comunicado defendiendo los carteles y asegurando que “es un simple instructivo pedagógico para evitar que los votantes anulen el voto, marcando en varias consultas al mismo tiempo ya que todas están en un mismo tarjetón. Hace 4 años se anularon mas de 260000 votos. La información está en el cubículo de votación y no en las mesas de votación. Es decir, cuando la persona ya decidió si votar la consulta o no”.

Este conflicto llega luego de varios choques entre el ente registrador y el presidente, pues el segundo afirma constantemente que las elecciones no cuentan con transparencia suficiente y que existe riesgo de fraude electoral debido al software de preconteo y escrutinio que se utilizará para el día de las elecciones, razón por la que la Registraduría expuso el código fuente (que le dará las instrucciones a los computadores para contar los votos) de manera abierta. Tanto a partidos políticos -incluido el del oficialismo- como al procurador Gregorio Eljach.

Sin embargo y a pesar de la reunión que se mantuvo entre Ministerio del Interior, Procuraduría, Registraduría, Contraloría y Cúpula Militar, tanto desde el Pacto como desde presidencia los ataques y presuntas denuncias de fraude electoral, no cesan.

