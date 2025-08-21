Cita clave entre Álvaro Uribe y Miguel Uribe Londoño para definir posible candidatura

El expresidente Álvaro Uribe y Miguel Uribe Londoño. (Imagen de referencia)

Miguel Uribe Londoño, el padre del fallecido senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, se encuentra este jueves en Rionegro (Antioquia) para reunirse con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sobre la mesa está su posible candidatura a la Presidencia por el partido opositor.

Desde el funeral de su hijo, Miguel Uribe Londoño dejó claro que alguien debe tomar las banderas del senador y hacerle frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, quien busca la reelección de su proyecto progresista en 2026.

“Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026, no la desaprovechemos. Solo así tendrá sentido esta causa. Asesinaron a Miguel, pero jamás podrán asesinar su propósito”, fueron algunas de sus palabras en la eucaristía que se realizó para despedir a Uribe Turbay.

Con el discurso político empezó a sonar la idea de que sea él quien tome los postulados del senador, así como a barajarse la opción de ingresar al grupo de precandidatos del Centro Democrático: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín.

Esta alternativa podría consolidarse este jueves en la cita a puerta cerrada que tienen los dos Uribe. El anuncio oficial podría darse este sábado en la visita que el expresidente hará a Bogotá para despedirse propiamente del senador, pues para sus actos fúnebres estaba en prisión domiciliaria por la condena en primera instancia en su contra.

Igualmente, este domingo el partido realizará un foro de precandidatos para preguntar por las propuestas que tienen para frenar la corrupción en el país. Este podría contar con la presencia de Uribe Londoño.

