Iván Cepeda y Daniel Quintero preparan decisiones que sacudirían a la izquierda

En momentos en los que quienes se ubican en la izquierda del espectro político están trabajando en estrategias para enfrentar las elecciones de 2026, hay expectativa por dos movimientos que tocan a estas huestes y sobre los cuales se han conocido mensajes en las últimas 24 horas.

Por un lado, el senador Iván Cepeda tiene previsto pronunciarse este viernes sobre los constantes llamados que le vienen haciendo desde el progresismo que lidera el presidente Gustavo Petro para que se lance a la presidencia, aprovechando –entre otros ítems– la relevancia en la opinión que le ha dado el juicio y la condena contra el expresidente Álvaro Uribe, caso en el que el legislador es reconocido como víctima.

Desde el Polo Democrático hasta las Madres de Soacha, pasando por mensajes tácitos de Petro, le han venido pidiendo a Cepeda que entre en la carrera por tener el aval del Pacto Histórico y que se sume a la consulta que este sector tiene prevista para el próximo 26 de octubre.

El congresista, tanto a este diario como en sus redes, ha dicho que está analizando el tema y que no descarta dar el sí. En todo caso, de acuerdo con allegados a Cepeda, este viernes daría alguna luz sobre el camino electoral que tomaría de cara a 2026.

Y, por otro lado, está por definirse si el exalcalde de Medellín Daniel Quintero sigue o se retira de la consulta de esta fracción de izquierda prevista para el último domingo de octubre. El propio precandidato anunció que está analizando si da el paso al costado y espera hasta la cita a urnas del 8 de marzo próximo para lo que se llama “frente amplio”.

El nombre de Quintero genera animadversión entre otros precandidatos, como es el caso de Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, María José Pizarro y, entre otros, Carolina corcho, quienes –con matices– han planteado dudas públicas sobre el papel del exmandatario regional en la consulta del progresismo que busca la reelección del petrismo el próximo año.

Además, en medio de esa expectativa, se confirmó que una de las fichas de Quintero en la administración Petro, Esteban Restrepo, renunció al cargo que tenía en Ecopetrol para salir a hacerle campaña a quien ha sido su jefe político.

“Salgo a liderar la campaña de Daniel Quintero por todo el país”, precisó Restrepo, quien agregó que “vamos a ganar todas las consultas y estoy convencido de que estaremos en la segunda vuelta”.

En medio de este panorama, como lo informó El Espectador este miércoles, la izquierda, con un presidente Petro monitoreando los movimientos, analiza cómo frenar los vientos de implosión que están soplando en sus filas y esquivar la ventaja que los factores Miguel Uribe y Álvaro Uribe le están dando a la derecha.

Agradezco al @PoloDemocratico su respaldo que tomaré muy en cuenta en el momento de mi decisión. Abrazos. https://t.co/3PDL04XbON — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 20, 2025

Está semana tomaré la decisión más importante de la campaña. Quiero saber sus opiniones. pic.twitter.com/1IlnwxZqv5 — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 20, 2025

