“Hoy ha sido un día de muerte”: Petro lamentó ataques en Cali y Antioquia

El presidente Gustavo Petro habló este jueves desde el Cesar y lamentó la explosión que se presentó cerca de la base aérea de Cali. Pidió un minuto de silencio y calificó los hechos de violencia como un crimen de guerra y de lesa humanidad que habrían dejado cinco personas muertas y 14 heridas.

Aunque aún no hay un reporte oficial de las autoridades, versiones preliminares apuntan a un posible atentado con un camión bomba en inmediaciones de la zona militar de la capital del Valle. Petro rechazó

“Hoy ha sido un día de muerte en muchas regiones del país”, inició el presidente haciendo referencia a los hechos en Cali y al ataque contra un helicóptero en Amalfi (Antioquia), que dejó ocho personas muertas, según el Gobierno.

“No es lo mismo un combate entre fuerzas que portan armas que matar civiles desarmados. Lo que pasa en Cali irradia pánico en la población civil a partir de asesinarla, y de manera sistemática, porque es la segunda vez que ocurre en mi gobierno”, indicó el presidente.

Por ello, pidió que las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia, y el Clan del Golfo “sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta tierra”.

Además, informó que le pedirá a la Corte Penal Internacional una investigación por los hechos cometidos en los anteriores gobiernos y en el suyo que demuestran que los grupos mencionados “son criminales de guerra, acuden al terror y son criminales contra la humanidad”.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que se reunirá inmediatamente con las autoridades para delinear estrategias “contundentes que desmantelen estas redes criminales”.

“Estas acciones solo refuerzan nuestra determinación inquebrantable para erradicarlos y garantizar la seguridad de nuestra sociedad. No cederemos ni un paso ante el miedo”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

