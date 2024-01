“Jamás he hablado de armar ciudadanos”: Gobernador de Antioquia

El Ministro @velascoluisf está mal informado. Jamás he hablado de armar ciudadanos. ¡Nunca!

Insisto, amparado por la Constitución, en fomentar la solidaridad y cooperación ciudadana. ¿En qué momento se inventan cosas que no he dicho?

Sino aumentan pie de fuerza para protegernos… pic.twitter.com/EimP8LBVdb