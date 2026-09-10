Antonio Caballero: así narró el escándalo por plata de la mafia en campaña de Samper

Antonio Caballero fue una de la voces más críticas y mejor informadas de la Colombia de los últimos 50 años. Con fluido lenguaje le gritó al país sus males históricos, desventuras cotidianas y hasta señaló a los responsables, incluso (y especialmente) a los de las oligarquías a las que él mismo pertenecía. De él dice Renson Said que puede ser leído 30 años después y sus columnas pueden ser entendidas a plenitud. ¿Quiere un ejemplo? Hace 30 años, en pleno proceso 8.000, el Congreso cerró la investigación contra Ernesto Samper por el ingreso de plata del cartel de Cali a su campaña presidencial. Antonio Caballero murió el 10 de septiembre de 2021 (hace cinco años) y así describió hace 30 la preclusión de Ernesto Samper.