Antonio Navarro, un hombre de paz: ¡palabra que sí!

Antonio Navarro Wolff fue decisivo protagonista en los procesos políticos de los últimos 40 años en Colombia: lideró (con Carlos Pizarro) la primera y más exitosa desmovilización de un grupo guerrillero en América Latina en los años 90: el M-19. Logró que los exguerrilleros mantuvieran su promesa de paz, pese a que Pizarro fue asesinado siendo candidato presidencial. Fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que puso a Colombia a la vanguardia en materia de protección de derechos y libertades. Fue el congresista más votado, el mejor alcalde del país y un exitoso gobernador. Y durante 25 años fue uno de los arquitectos del proceso organizativo que convirtió a la izquierda en alternativa de poder en Colombia. De hecho, impulsó al ahora expresidente Gustavo Petro en sus primeros años en la política electoral. Antonio Navarro, promotor de la paz en Colombia, falleció el 1 de noviembre de 2026. Homenaje.