Anuncian demanda contra designación del primo del presidente en cinco universidades

Rodrigo Londoño de la Espriella, capellán de la Presidencia fue designado como representante del presidente en cinco universidades. Foto: Archivo Particular

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El primo del presidente Abelardo de la Espriella, Rodrigo Londoño de la Espriella, fue designado como representante del jefe de Estado en en los Consejos Superiores Universitarios (CSU) de cinco universidades públicas: la Nacional, la Pedagógica, la de Antioquia (UdeA), la del Valle y la de Atlántico.

Londoño de la Espriella, es también el capellán de la Presidencia y fue quien ofició el espacio de “invocación y alabanza” de la posesión de Abelardo de la Espriella. La misma por la que un juez de Bogotá le ordenó a De la Espriella que se excuse públicamente por vulnerar la neutralidad religiosa.

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Luego de que se conociera la designación de Londoño como representante, se anunció que se demandará el proceso “porque su nombramiento viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés”. La demandante será Isabel Vera, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

“Lo peor es que no se trata de un académico o científico, es un sacerdote. Éste no es el gobierno de los nunca, sino del nepotismo”, precisó Vera.

Otros congresistas de la misma colectividad también se manifestaron luego de conocerse la noticia. Entre ellos la representante del mismo partido María Fernanda Carrascal, y dijo: “Tanto criticar y criticar a los políticos y pintarse como outsider para ser peor que los politiqueros tradicionales. No se ha cumplido un mes de gobierno y el nepotismo, el clientelismo, la marrullería y los negocios particulares/familiares han sido la impronta del gobierno de Abelardo de la Espriella”.

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Y la senadora Isabel Zuleta, quien aseguró que “Abelardo violó la laicidad del Estado durante su posesión, y hoy conocemos otro escándalo: nombró a un sacerdote, que además es su primo, como representante de la Presidencia ante universidades públicas como la Universidad de Antioquia. Nepotismo puro y duro. Mientras a Petro lo persiguieron con chismes, los medios callan ante los hechos de este gobierno. Mucho discurso de moral y familia para encubrir que gobiernan para los suyos”.

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