Jefe de Misión de Verificación de la ONU se reunió con el canciller Omar Bula: esto se dijo

Canciller Omar Bula y Jenca Miroslav, jefe de la Misión de Verificación de la ONU. Foto: Cancillería

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Este jueves 27 de agosto el jefe de la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas, Jenca Miroslav, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula en el Palacio de San Carlos. Esta cita fue confirmada por ambas partes y es clave en materia de derechos humanos y de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

“Agradezco este productivo encuentro con el canciller Omar Bula, en el que discutimos las actividades de la Misión de Verificación de la ONU y sus perspectivas”, dijo Miroslav.

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Por su parte, la Cancillería expresó: “El Canciller Omar Bula recibió en el Palacio de San Carlos a Jenca Miroslav, Representante Especial para Colombia y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en nuestro país”.

La Misión de Verificación de la Verificación se encarga de hacer seguimiento y verificar la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Farc.

Su trabajo incluye observar aspectos como la reincorporación de los excombatientes, las garantías de seguridad para firmantes y comunidades, la participación política, la protección de líderes y los avances en diferentes compromisos establecidos en el acuerdo. La misión no gobierna ni tiene facultades para imponer decisiones en Colombia; su función es recopilar información, acompañar el proceso y presentar informes periódicos al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los avances, dificultades y riesgos de la implementación.

En el último informe presentado por esta Misión de Verificación, después de la segunda vuelta presidencial, se dijo que “la situación de la seguridad en las zonas aún afectadas por el conflicto siguió siendo frágil, como lo demuestra la ola de violencia que se produjo en la región Suroccidente del país durante la última semana de abril y en el departamento de Guaviare a finales de mayo”.

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Además se hizo un último balance sobre el cumplimento del Acuerdo de Paz firmado en 2016 por parte del gobierno de Gustavo Petro y se concluyó que, aunque la implementación “siguió registrando progresos graduales, pero desiguales. Se produjeron avances importantes, aunque también persistieron retos estructurales”.

“Los procesos de reforma rural integral y de reincorporación siguieron avanzando, especialmente en lo que respecta a la entrega de tierras y a las medidas destinadas a mejorar el acceso de los excombatientes a medios de subsistencia y servicios básicos”, puntualizaron.

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Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que resaltan en este proceso, manifiestan que los mismos se dieron de manera desigual en los territorios, “lo que refleja limitaciones persistentes en materia de presencia del Estado, coordinación institucional y seguridad en las zonas afectadas por el conflicto”.

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