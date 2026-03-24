Estos serán los miembros de la subcomisión del Senado que estudiará la reforma a la salud

Comisión Séptima del Senado durante los debates de la reforma laboral. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La mesa directiva del Senado de la República definió la comisión accidental que estudiará el recurso de apelación interpuesto a la negación por parte de la comisión séptima al proyecto de Ley que intentaba adelantar la reforma a la salud del Gobierno Petro. Esto lo hizo a través de la resolución 214 del 20 de marzo del 2026. Ahora esta subcomisión tendrá que evaluar la posibilidad de resucitar esta discusión en otra comisión, siempre y cuando lo apruebe la plenaria del Senado, tal como ocurrió con el proyecto que cambió el código del trabajo.

Los miembros de esta subcomisión serán los presidentes de las demás comisiones de esa corporación. Entre ellos está: Julio Elías Chagüi (Partido de la U) de la primera, Óscar Mauricio Giraldo (Partido Conservador) en la segunda, Jairo Alberto Castellanos (ASI) quien encabeza la tercera, Enrique Cabrales (Centro Democrático) en la cuarta, Edgar Díaz (Cambio Radical) como cabeza de la quinta y Álex Flórez (Pacto Histórico) que estará como parte de la comisión sexta. Además, designaron como coordinador al senador conservador Óscar Mauricio Giraldo.

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Con una mayoría de 8 votos para el archivo contra 5 que se opusieron, la Comisión Séptima tomó la decisión de hundir este proyecto en su tercer debate. Tras esto, el senador Fabián Díaz (Alianza Verde) presentó recurso de apelación, donde la decisión final corresponde a la Plenaria luego del análisis y votación del informe que presente la comisión accidental designada.

Este proceso ya lo vivió la reforma laboral el año pasado. Ese proyecto de Ley también se hundió en la comisión séptima y, tras la presentación de una apelación, la plenaria del Senado la revivió. En esta segunda vida, el proyecto pasó a la Comisión Tercera, donde fue aprobada con cambios. Este hecho fue una de las mayores victorias del ejecutivo en los últimos tres años.

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Ahora el turno es para la reforma a la salud, que deberá enfrentar el mismo proceso, pero no en medio del llamado a una consulta popular, sino en los meses más álgidos de la campaña presidencial. Sin embargo, esta es la segunda vez que la reforma encabezada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se hunde en esta comisión. Por lo que la apelación y el cambio de comisión podrían ser el salvavidas que necesitan para lograr la última reforma del Gobierno Petro antes del 20 de junio, cuando terminan las labores este Congreso.

Esta es la resolución:

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