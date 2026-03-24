En Plenaria del Senado se busca lograr 24 proyectos de ley: agenda del Congreso esta semana

Congreso de la República. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Al gobierno de Petro le quedan poco más de tres meses para seguir pujando por sus proyectos en el Legislativo pues este culmina su periodo el 20 de junio próximo y da paso al nuevo Congreso que se definió el pasado 8 de marzo.

Sobre la mesa hay asuntos como la ley de competencias, el proyecto que mantendría vivo al Ministerio de la Igualdad y, entre otras cosas, la iniciativa que regula jurídicamente la jurisdicción agraria. Aunque más de 900 proyectos esperan trámite en el Capitolio, solo unos pocos lograrán convertirse en leyes en los meses restantes. El Gobierno del presidente Gustavo Petro prioriza iniciativas que fortalezcan su imagen y dejen un legado para impulsar la reelección de su proyecto político.

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Esto se evidencia en la reforma pensional —actualmente en revisión de la Corte Constitucional— y en la reforma laboral, que en junio marcará un año de su aprobación.

Esta semana en el Senado se buscan adelantar 24 proyectos de ley, que si bien son muchos de ellos “menores” son clave para las regiones. Algunos de ellos relacionados con políticas en materia de salud, de seguridad y de protección de violencias sexuales a niños, niñas y adolescentes.

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Por su parte, en la Cámara de Representantes se discutirán proyectos de ley relacionados con tema de propiedad horizontal, cadenas agrarias, donación de sangre y reconocimientos al fútbol femenino.

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Aunque aún no se tienen fechas establecidas para discutir los temas de interés del Gobierno, que han sonado bastante, los debates deberán darse antes del 20 de junio, de no ser así proyectos como el Ministerio de la Igualdad pueden terminar desapareciendo cuando entre en funciones el nuevo Congreso, en el que las mayorías las tiene el Pacto Histórico con 25 curules, seguido por el Centro Democrático (17 curules).

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