Aprobación e imagen positiva del presidente Petro se ubican en el 40 %: CNC

Tal y como ocurre desde hace más de un año, la imagen positiva y la aprobación del presidente Gustavo Petro se mantienen en el límite del 40 %. Así lo muestra la más reciente encuesta el Centro Nacional de Consultoría (CNC) que, aunque se enfoca en las elecciones de 2026, evalúa la popularidad del presidente y el impacto que tendría en los comicios del año entrante cuando se elija al nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

La imagen positiva de Petro, de acuerdo con esta medición del CNC, es de 41,4 % frente a una negativa del 53 %. Es conocido por el 94,5 % de los encuestados, solo detrás del expresidente Álvaro Uribe Vélez (94,7 %), quien tiene una imagen positiva de 46,3 % frente a una negativa de 47,1 %.

Por otra parte, al ser consultados sobre si aprueban o desaprueban el gobierno del presidente Petro, 38,9 % de los 2.140 encuestados dijo que lo aprueba, 55,1 % dijo que no y 6,1% que no sabía o no respondió. En una línea similar, midiendo apoyo a Petro y a la oposición, 38,9 % de los encuestados dijo que apoya a Petro y al gobierno frente a 35,4 % que se va con sus detractores.

A la pregunta de si en una segunda vuelta se enfrenta el candidato de Petro contra el de Uribe Vélez, 35,5 % dijo que votaría por el que tenga el respaldo del jefe de Estado frente al 45,1 % que se iría con el del expresidente. 15,7 % de los 2.140 entrevistados respondió que no se iría con ninguno de los dos.

Aunque no llega al mismo porcentaje, los resultados de la encuesta muestran un apoyo consecuente al senador Iván Cepeda, quien ganó en la consulta del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre. Tanto en el escenario de unas elecciones inmediatas y la percepción de victoria, el senador Cepeda, que venció en la consulta del Pacto Histórico el pasado 26 de octubre, lidera con 20,9 % y 22,7 %, dejando en segundo lugar a Abelardo de la Espriella que marcha con 14,4 % de intención de voto y 16,1 % en las posibilidades de victoria, según los encuestados.

Esta es la encuesta completa:

Ficha técnica:

La encuesta revelada este lunes plantea los escenarios tanto en la derecha, izquierda como el centro, pero manteniendo un panorama de incertidumbre electoral con la proyección que superaría el 40 % del censo electoral que no acudiría a las urnas. Su realización fue entre el 6 y 14 de noviembre, con una muestra de 2.140 encuestas en 57 municipios a nivel nacional.

La encuesta fue realizada a “Población civil, hombres y mujeres, mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos que residen en el área urbana dentro del territorio nacional”. El CNC detalló que el sondeo se hizo de forma presencial en los hogares de los encuestados, por un equipo que incluyó a 72 encuestadores y 18 supervisores.

