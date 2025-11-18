91 precandidatos recogen firmas para la Presidencia; Registraduría habla de “récord”

Registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos. Foto: Registraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre el 31 de mayo y el 13 de noviembre, 91 personas inscribieron comités significativos de ciudadanos para recoger firmas para avalar su candidatura a la Presidencia en 2026. Se trata de, en palabras de la Registraduría, una “cifra récord” de colombianos que buscan darle vida a su aspiración presidencial a través de este mecanismo y sin pasar por un acuerdo con un partido.

Entre quienes se inscribieron, en todo caso, hay políticos de vieja data. Entre ellos, y en orden del día en que se inscribieron en la Registraduría, están: el exministro de las TIC Mauricio Lizcano, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, el exsenador David Luna, Santiago Botero, Vicky Dávila, el exministro de Mauricio Cárdenas, Abelardo de la Espriella, el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, el exgobernador de Meta Juan Guillermo Zuluaga, el excanciller Luis Gilberto Murillo, el excontralor Felipe Córdoba, el exdirector de la DIAN Luis Carlos Reyes y el exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo.

Puede leer: Este fue el duro choque de precandidatos por bombardeos y seguridad en debate de El Espectador

Sobre la alta afluencia de precandidatos por firmas, la Registraduría afirmó que “el número de comités inscritos superó ampliamente el de las anteriores elecciones presidenciales siendo la cifra más alta registrada desde la creación del mecanismo de inscripción por firmas”.

Pero que se hayan inscrito no significa que esté garantizada la candidatura. Hasta el próximo 17 de diciembre, podrán entregar las firmas que necesitan: mínimo 635.216. Luego de ello, seguirá un proceso de verificación, a cargo de la Registraduría, durante un mes y 4 días, hasta el 21 de enero de 2026. Según cálculos del ente electoral, deberá verificar un mínimo de 59 millones de firmas, teniendo en cuenta que un número significativo ha manifestado que buscará superar el millón de firmas, precisamente, para evitar inconvenientes en la verificación.

También: Estas son las personas detrás del manejo de las cuentas del presidente Gustavo Petro

Y, en todo caso, también se están dando otras movidas que podría disminuir el número de candidatos. Por ejemplo, algunos, como Abelardo de la Espriella con el derechista Movimiento de Salvación Nacional, tienen el respaldo de partidos. En ese sentido, también está en la búsqueda de un aval partidista el excontralor Córdoba, quien se inscribió como precandidato del Partido Conservador. También hay alianzas, como la de los exgobernadores Gaviria y Zuluaga y el exalcalde Cárdenas, que buscan llegar a un solo candidato, pese al acuerdo de los tres de recolectar firmas.

En la práctica, la cifra de grupos significativos de ciudadanos habría llegado a 92. Sin embargo, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero no pudo inscribir su comité, toda vez que la Registraduría consideró que no era necesario al ya haberse inscrito en la consulta del Pacto Histórico, aunque no participara en la misma.

Este es el listado completo de grupos significativos de ciudadanos inscritos:

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.