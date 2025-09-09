Armando Benedetti denuncia a los alcaldes de Medellín y Cali ante la Procuraduría

El ministro Armando Benedetti (centro) aseguró que denunciaría a los alcaldes Federico Gutiérrez (izq.) y Alejandro Eder (der.) Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro del Interior, Armando Benedetti, presentó acciones disciplinarias contra los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Cali, Alejandro Eder, luego de que estos dieran continuidad a su gira por los Estados Unidos, lo que desde el gobierno nacional central se calificó como una usurpación de funciones.

En diálogo con El Espectador, Benedetti indicó que la denuncia fue presentada ante el procurador general, Gregorio Eljach, argumentando una posible usurpación de funciones por parte de los dos mandatarios. “Por ejemplo, con el de Medellín; lo que pasa es que el de Medellín, para haber salido, tenía que pedirle permiso al concejo de esa ciudad, pero el concejo no está funcionando actualmente en las sesiones ordinarias”, dijo, razón por la que “tenían que haberle pedido el permiso al presidente de la República y no el gobernador (Andrés Julián Rendón); y no lo hizo”.

Lea: Federico Gutiérrez y Alejandro Eder se reúnen con subsecretario de Estado de EE.UU.

Su argumentación se sustenta en la ley 1617 de 2013 en la que se estipula el estatuto Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos, señalando, además, que tanto Cali como Medellín se configuran como distritos especiales. El ministro también cita la ley 136 de 1994, aunque esta normativa detalla que el permiso para un viaje al exterior de los mandatarios regionales puede ser expedido por el gobernador del departamento.

Al respecto, Benedetti aseguró a este diario que “no pidieron el permiso a quien tenían que hacerlo y que están usurpando funciones. Y van a allá a hablar mal. ¿De quién? De la patria. La capacidad de ellos es siempre de destruir. Ellos ni siquiera hacen las cosas por beneficiar a alguien. Eso no les importa. Ni siquiera les importa ganar, sino destruir”.

Los alcaldes de Cali y Medellín, por ser distritos especiales, se rigen por la Ley 1617 de 2013, y en lo que la ley no contenga se aplica la ley 136 de 1994 que desarrolla el artículo 328 de la Constitución. Cuando los alcaldes salen en comisión oficial, el Concejo es quien debe… — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 9, 2025

Aunado a lo anterior, el jefe de la cartera política también cuestionó los motivantes de este viaje. “Pero además de eso, es como si fueran a hablar en nombre del presidente de la República, que es quien maneja las relaciones exteriores; se reunieron con el subsecretario de Estado (Christopher Landau), y en ninguna facultad del alcalde dice que alguno de ellos tiene esas funciones, luego lo que están haciendo es un show político porque nada de lo que ellos digan va a servir para desertificar o certificar al país”, dijo el ministro Benedetti a El Espectador.

Eder y Gutiérrez desestiman las acciones legales

Previo al anuncio realizado por el ministro Armando Benedetti a este diario, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y de Medellín, Federico Gutiérrez, desestimaron toda actuación penal por parte del Ejecutivo, asegurando que su gira es motivada por las necesidades de las regiones y ante “los intereses de nuestros ciudadanos”, sin ejercer vocería a nombre del gobierno nacional.

“Todo nuestro actuar está dentro de la legalidad. Hay que tener claro que, en el caso de Cali, nosotros tenemos una estrategia de internacionalización, este no es ni el primero ni será el último viaje internacional que tome yo como alcalde o alguno de mis funcionarios. Lo hacemos para el beneficio de nuestra ciudadanía”, manifestó Eder en una entrevista reciente con Revista Semana.

De su parte, Federico Gutiérrez también manifestó que “nuestro deber es gestionar lo mejor para nuestras ciudades, y eso es justamente lo que vamos a hacer”. El mandatario de la capital antioqueña señaló que su función en este viaje no tendrá relación ante la certificación o descertificación de Colombia en la política antidrogas, ámbito que compete únicamente a la Casade Nariño en cabeza del presidente Gustavo Petro, y la Oficina Oval dirigida por el presidente estadounidense, Donald Trump.

🇨🇴 🇺🇸

A todos los ciudadanos quiero hacerles dos observaciones respecto a la visita a Washington que haré con algunos alcaldes de ciudades capitales. Primero: los alcaldes no somos empleados del presidente Petro, somos elegidos por los ciudadanos. Segundo: nuestro deber es… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 7, 2025

La agenda de los alcaldes

Aunque en este viaje inicialmente estaban agendados cinco mandatarios regionales, tres de ellos finalmente no viajaron. Carlos Fernando Galán (Bogotá), Dumek Turbay (Cartagena) y Alejandro Char (Barranquilla), se quedaron en suelo colombiano, siendo únicamente Eder y Gutiérrez los dos únicos miembros de esta comitiva.

Dentro de los encuentros que hasta la fecha han sostenido los mandatarios se destaca la reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, con quien se abordaron temas clave en materia seguridad, inversión social y economía. Allí, Eder y ‘Fico’ siguieron tejiendo puentes en las relaciones entre sus ciudades y el alto gobierno de los Estados Unidos.

Le sugerimos: Petro ordenó suspender concurso de notarios tras denuncias de posibles irregularidades

Asimismo se presentó un encuentro con los representantes Mario Díaz-Balart y Henry Cuellar, quienes han sido cercanos a las diferentes situaciones de orden público en Colombia, y en el caso del Republicano Díaz-Balart, un fuerte critico de Gustavo Petro.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.