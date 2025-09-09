Petro ordenó suspender concurso de notarios tras denuncias de posibles irregularidades

La Superintendencia de Notariado y Registro anunció que el concurso finalizaría en junio de 2026. Foto: Supernotariado

El presidente Gustavo Petro aseguró que le ordenó a la Superintendencia de Notariado y Registro que suspenda el concurso para elección de nuevos notarios, el primero en su tipo que se realiza en diez años en Colombia. Desde hace ya varias semanas, el jefe de Estado ha asegurado que en el proceso para cubrir 300 vacantes habría presuntas irregularidades.

“El superintendente delegado de funciones constitucionales del presidente de la República tiene la orden de suspender el concurso notarial hasta que se aclare por completo y se haga después de elecciones y así se cumplirá la orden de la justicia que respeto”, dijo el presidente Petro en X.

Paradojas de la historia.



La exmagistrada del Consejo de Estado, Elizabeth Garcia, tumbó, en mi opinión arbitrariamente, el POT de Bogotá, de la Bogotá Humana, que ordenaba la ciudad alrededor del agua. Bogotá se quedó ahora sin agua, como lo advertimos.



La exmagistrada es o… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 9, 2025

También afirmó que “Las notarías no son para la politiquería. No hagan trampas con las elecciones, ni usen la justicia y la buena fe para eso. Para que se inscriban en un concurso mentiroso, donde los que quedarán tienen que pagar mil millones de pesos por cupo y son 700 los cupos. Las altas cortes no pueden permitir una extorsión generalizada a los y las abogadas de Colombia”.

Ya en días pasados, El Espectador había denunciado algunas presuntas irregularidades, particularmente, por las advertencias que se hicieron por la elección de la Universidad Libre como institución encargada del proceso.

El Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN) es el organismo que se encarga de hacer la vigilancia de todo el concurso y la evaluación de los perfiles para que los ocupen abogados de trayectoria intachable. El problema es que dos de los integrantes del CSCN, Óscar Fernando Martínez, notario 26 de Bogotá, y Yasmín Soraya Franco, notaria única de Tenjo (Cundinamarca), renunciaron a su lugar en la mesa y denunciaron que el actual concurso no ofrece las garantías ni la transparencia requeridas. Aseguraron que, a pesar de haber expuesto sus inconformidades con el proceso, fueron ignorados por el resto de los miembros.

En el contrato con el que la Universidad Libre fue escogida como operador logístico del concurso, quedó estipulado que será la propia academia la que evalúe los perfiles de los aspirantes y determine quiénes avanzan y quiénes no.

En su carta de renuncia, los notarios Martínez y Franco expusieron que “resulta inevitable preguntarnos cómo podemos cumplir con nuestro deber de velar porque el concurso se desarrolle conforme a los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, si, de manera implícita, el Consejo se ha despojado del carácter de organismo rector de la carrera notarial, en tanto no podrá tomar decisiones frente a situaciones concretas que se puedan presentar de transgresiones a estos principios”.

