Benedetti dice que Petro “sigue adelante” y habla de la coalición de gobierno

El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió al Gobierno del presidente Gustavo Petro y dijo que, con el panorama actual, considera que el 7 de agosto de 2026 habrá relevo presidencial con una persona del proyecto progresista. Además, afirmó que habrá un reacomodo significativo en la coalición del Gobierno en el Congreso.

Sobre este último tema afirmó en entrevista con El Espectador: “Si va a haber un reacomodo con los partidos y el Congreso, y yo le puedo decir que sí, que lo va a haber. ¿Con qué características? ¿Bajo qué circunstancias? Ya eso lo irá definiendo el tiempo y el mismo presidente”.

La génesis de ese reacomodo fue, como se ha contado, la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Sobre el resultado, en el que Camargo obtuvo 62 votos frente a 41 de María Patricia Balanta –a quien apoyaba la coalición gobiernista–, Benedetti insistió en que hubo “traición”: “Hay unas personas que estaban votando con nosotros del Partido Liberal que nos fallaron; unas personas que estaban votando con nosotros en el Partido de la U y que se vienen alejando desde hace un rato y así lo hicieron en esa elección; también lo hicieron una buena parte de los Comunes y una parte del Pacto Histórico. Son partidos de personas que nos venían acompañando y que de alguna forma eran una mayoría y que nos traicionaron, porque en la peor de las cuentas siempre hemos estado 48 o 50 votos”.

Sobre las elecciones de 2026, Benedetti aseguró que Petro no está participando en política, sino que “él está hablando por unos derechos que son constitucionales. La Constitución y la ley dicen que la gente se puede asociar con unos partidos para hacer un partido político e ir a una elección. Pero resulta que cuando gana la elección, no puede ser partido; es una cosa tonta con el partido y con la coalición que lo llevó al poder. ¿Cuál es el problema? No está participando”.

Además, dijo que prevé que “como están las cosas”, en 2026 se reelegiría el Pacto Histórico, “porque si se tiene el 40% de aprobación a tres años de estar gobernando se es un berraco. Y todo esto en contra los medios tradicionales, la clase dirigente, la clase alta del país y de todo esto; solo a punta de X”.

