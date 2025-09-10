“Profunda indignación”: así reacciona el país por asesinato de secretario de Pradera

José Dorien Jiménez era el secretario de Gobierno de Pradera (Valle del Cauca). Foto: Alcaldía de Pradera

Desde distintos sectores políticos han condenado el asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorien Jiménez, en un ataque sicarial este martes, mientras veía el partido de Colombia en el parque del municipio de Valle del Cauca. Aunque Jiménez fue trasladado a un centro asistencial, en Palmira, se confirmó su muerte.

Tan pronto se conoció el hecho, la gobernación del Valle del Cauca, en cabeza de Dilian Francisca Toro, citó a un consejo de seguridad. Jiménez era abogado, especialista en desarrollo humano y organizacional, así como un reconocido periodista y locutor de la región. Fue concejal de Pradera, con el aval del partido Conservador, entre 2020 y 2023.

La gobernadora Toro manifestó su rechazo calificándolo de ser un “vil asesinato” y “un hecho lamentable que enluta al Valle y expreso toda mi solidaridad con su familia y el pueblo pradereño. He solicitado un equipo especial de investigadores para dar con el paradero de los responsables”. También señaló que se dispuso de una recompensa de hasta $100 millones por información para capturar a los asesinos.

“Mañana miércoles realizaremos un Consejo de Seguridad con la Fuerza Pública para avanzar en las investigaciones y tomar medidas contundentes. Invito a quienes tengan información a denunciar. Tengan la certeza de que habrá absoluta reserva”, añadió.

Con profunda indignación rechazo el vil asesinato de José Dorien Jiménez, secretario de Gobierno de Pradera en la noche de hoy.



Un hecho lamentable que enluta al Valle y expreso toda mi solidaridad con su familia y el pueblo pradereño.



He solicitado un equipo especial de… https://t.co/HsehOdLDFb — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) September 10, 2025

Quien también habló del tema fue la vicepresidenta Francia Márquez: “Condeno y rechazo el asesinato del secretario de Gobierno del municipio de Pradera, José Dorien Jiméez, un servidor público comprometido con su municipio [...] Solicito a las autoridades competentes una investigación y rigurosa pronta”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López (La U), oriundo de Valle del Cauca, también condenó el asesinato de Jiménez. “Ante este panorama desbordado de violencia y muerte en el Valle del Cauca, le pido al ministro Pedro Sánchez que adelante la visita a Pradera y Palmira que solicité y tenemos programada para el 26 de septiembre. No podemos permitir que los violentos sigan tomando ventaja”, afirmó.

Otros representantes por el Valle del Cauca que se pronunciaron fueron Hernando González (Cambio Radical) y Christian Garcés (Centro Democrático).

“La escalada de violencia que se está presentando en el Valle del Cauca es absolutamente lamentable. Fue asesinado el Secretario de Gobierno de Pradera, mientras veía el partido de Colombia. Envío todas mis condolencias a su familia y equipo por este terrible hecho y no descanso pidiéndole a las autoridades mayor presencia y contundencia con su accionar. Al Valle lo están dejando solo”, dijo González.

Por su parte, Garcés, quien es criticó del Gobierno del presidente Gustavo Petro, aseveró: “El Valle del Cauca está a merced de los grupos armados. Asesinan al secretario de gobierno de Pradera. La paz total sigue cobrando vidas en Colombia”.

