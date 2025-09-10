Estas son las cuentas en el Congreso para el presupuesto y la reforma a la salud

El Salón Elíptico del Congreso. Foto: Jose Vargas Esguerra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ya empezó la contrarreloj para que el Congreso debata dos de los proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre esta y la próxima semana se discutirán en el Capitolio el monto del Presupuesto General de la Nación de 2026 y la reforma a la salud. El Ejecutivo, entre reuniones y declaraciones públicas, hace cuentas de cuántos votos tiene para dos propuestas clave en el último año del actual gobierno progresista.

Sobre la reforma a la salud, fue el propio presidente de la Comisión Séptima del Senado, Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), quien le confirmó al ministro del interior, Armando Benedetti, que esa célula legislativa iniciará la discusión. Allí ya fueron radicadas dos ponencias: una impulsada por el Pacto Histórico y otra por la senadora Berenice Bedoya (ASI). Pero esa comisión, ya en varias ocasiones, le ha sido adversa al petrismo.

.@MiguelPintoH1 me confirma que el próximo martes empieza el debate de la tan necesitada Reforma a la Salud. Está desde el 2 de abril en la Comisión Séptima del Senado, 5 meses después se empezará a discutir. Creería que la votación será rápida porque tiempo sí han tenido para… — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 9, 2025

Puede leer: “La traición fue bastante alta”: los dardos de Benedetti a la coalición de Petro

Uno de las muestras más importantes de lo anterior fue el hundimiento de la reforma pensional con una ponencia negativa en marzo pasado, y que desencadenó en la discusión de la fallida consulta popular que quiso impulsar sin éxito el presidente Petro. En esa ocasión, el proyecto se hundió con nueve votos. Además, en 2024, la Séptima también hundió, en tercer debate, la primera reforma a la salud.

Las cuentas, de momento, son así. El Gobierno cuenta con cinco votos seguros: Martha Peralta, Ferney Silva y Wilson Arias del Pacto Histórico, Ómar de Jesús Restrepo de Comunes y Fabián Díaz de Alianza Verde. Mientras tanto, en contra están siete votos: Nadia Blel (Conservador), Miguel Ángel Pinto (Liberal), Lorena Ríos (Colombia Justas Libre), Berenice Bedoya (ASI), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Alirio Barrera (Centro Democrático) y Ana Paola Agudelo (Mira). El otro voto que queda es el de Norma Hurtado (La U). Con esa matemática, el ministro Benedetti iniciará una negociación de filigrana para conseguir los apoyos para llegar a la plenaria del Senado.

También: Petro busca oxígeno en su agenda internacional mientras sortea ruidos en el gabinete

En cuanto al Presupuesto General de 2026 presentado por el ministro Germán Ávila, las comisiones Tercera y Cuarta de Senado y Cámara tienen hasta el próximo lunes, 15 de septiembre, para aprobar o rechazar el monto. El ambiente es adverso y, desde la semana pasada, en la sede del Ministerio de Hacienda se han reunido las comisiones y el Gobierno. Los congresistas piden una reducción de, por lo menos, $8 billones y que se reconsidere la ley de financiamiento –con la que el Gobierno espera recaudar $26,3 billones para darle aire a sus finanzas el año entrante vía impuestos–. De hecho, este miércoles en la noche, hubo una reunión entre los ponentes y el presidente Petro en la Casa de Nariño, pero no se habría llegado a acuerdos. La sesión para votar el monto se realizaría este jueves.

En las comisiones de la Cámara, el presupuesto tendría, por lo menos, 22 votos a favor de 33 integrantes en la Tercera y 21 de 29 en la Cuarta. Pero en el Senado ocurre lo contrario. En la Tercera –comisión a la que pertenecía Miguel Uribe, cuya curul ocupará María Angélica Guerra– tendría 12 votos en contra y 5 a favor, y en la Cuarta, el presupuesto contaría con 10 votos en contra y 5 a favor.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.