Armando Benedetti denuncia sobrevuelos con drones en su casa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció este domingo una serie de presuntos sobrevuelos con drones en inmediaciones de su vivienda. El jefe de la cartera política anunció medidas penales y aseguró tener una serie de sospechosos de estos actos que, según señaló, pondrían en riesgo su vida.

“Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo”, escribió en X, dejando indicios sobre quiénes podrían estar detrás de estos actos. En su texto preguntó: “¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial?”.

Horas después de la denuncia, que acompañó con una serie de imágenes, Benedetti manifestó que ya inició las medidas legales contra dos sospechosos en lo que consideró una clara intención de “perpetrar un acto criminal en mi contra y de mi familia”.

A este señalamiento inicial agregó detalles como por ejemplo que “cuando estaban sobrevolando los drones, un carro iba de esquina a esquina pasando por la puerta del lugar donde vivo. Y hoy a las 9:45 am en la parte trasera de mi casa había personas tomando fotos.”.

Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo. ¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial? Todo esto pasa porque un estúpido hace presunciones sobre dónde… — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 2, 2025

Sus denuncias se producen luego de que en la Revista Cambio el periodista Daniel Coronell hubiese revelado que la residencia ubicada en Puerto Colombia fue adquirida a través de un leasing habitacional – alternativa de créditos hipotecarios – con el Banco Colpatria, que coincidió con su inclusión en la Lista Clinton y que, además, perteneció a Alex Saab, señalado testaferro del régimen de Nicolás Maduro.

Y si bien Benedetti no se refirió a la nota publicada el pasado jueves, sí manifestó que “todo esto pasa porque un estúpido hace presunciones sobre dónde resido. TODO lo que ha dicho es mentira”.

Frente a los hechos, entidades del Gobierno expresaron su solidaridad con el ministro del Interior. Desde el Departamento Administrativo de la Presidecia (Dapre), en cabeza de Angie Rodríguez, manifestaron que se rechazan “las amenazas e intentos de intimidación contra el MinInterior, Armando Benedetti, y manifiesta su solidaridad con él, su familia y su equipo de trabajo”.

En misma línea se expresó el ministerio de Justicia. En un comunicado con firma del ministro encargado, Augusto Ocampo, aseguraron que “este tipo de situaciones, que atentan contra la tranquilidad familiar y personal, no pueden ni deben normalizarse en una democracia”.

