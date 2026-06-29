Armando Benedetti saluda relevo en la Embajada de Estados Unidos en Colombia

Armando Benedetti, ministro del Interior, saludó el relevo que habrá en la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Luego de que se confirmara que la Embajada de Estados Unidos en Colombia tendrá a un nuevo encargado de negocios, mientras que aún no se designa en propiedad a un embajador, desde Colombia se saludó la llegada del nuevo diplomático.

Se trata de Hugo Guevara, quien será el nuevo encargado de negocios. Es un diplomático de carrera del Departamento de Estado con más de dos décadas de experiencia; antes de su designación en Colombia encabezó la misión diplomática de Estados Unidos en Azerbaiyán como encargado de Negocios y ha desarrollado buena parte de su trayectoria en asuntos de política exterior, relaciones transatlánticas y seguridad internacional.

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La Casa Blanca nominó a Nathaniel “Nate” Morris como embajador en Colombia, pero ese paso aún no se ha confirmado en el Senado estadounidense. En todo caso, Guevara estará oficiando mientras se surte ese proceso.

Con esa conformación, oficializada en la mañana de este lunes, se dio un primer pronunciamiento del saliente Gobierno del presidente Gustavo Petro. En efecto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue quien dio el mensaje.

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“Mi reconocimiento y gratitud a Jarahn Hillsman por su liderazgo, compromiso y valioso trabajo para fortalecer la relación entre Colombia y los Estados Unidos. Ha sido un privilegio trabajar de manera conjunta en favor de nuestros países. Le deseo muchos éxitos en su próximo destino y agradezco su dedicación durante su misión en Colombia”, dijo Benedetti sobre el funcionario que deja el cargo.

Y agregó: “Al mismo tiempo doy una cordial bienvenida a Hugo Guevara como nuevo Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia”.

Tanto Benedetti como Petro están incluidos en la llamada lista Clinton, una decisión que han rechazado de formas diferentes y que aún no logran reversar. El saliente mandatario aún no se ha pronunciado.

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