Benedetti y Montealegre llegan a “tregua bilateral” con mediación de Roy Barreras

En un video quedó retratado el momento en el que los ministros Eduardo Montealegre (Justicia) y Armando Benedetti (Interior) se dieron la mano para tratar de dejar atrás la rencilla que tocó al gabinete por las diferencias entre ambos. Con un regaño del presidente Gustavo Petro de por medio y con la mediación de Roy Barreras, ambos se reunieron este martes.

El encuentro ocurrió a través de llamadas que buscaban recalcar el “mensaje de unidad” en el Gobierno y la idea era lograr una “tregua bilateral” para la “paz total en el gabinete”. Incluso, el jefe de la cartera de Justicia entregó a Benedetti un libro sobre el estoicismo, señalando que el ministro de la política “puso de moda la filosofía estoica y él es un estoico”.

Quien fue el encargado de concretar el encuentro fue el abogado Julio César Ortiz, quien en junio pasado fue designado por Montealegre como integrante de la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado y también es conocido del mandatario. Así lo confirmó el mismo Benedetti este lunes, quien también contó que se buscó llegar a acuerdos.

Las tensiones entre ambos fueron conocidas después de que W Radio revelara los chats del gabinete en el que Montealegre le recriminaba al ministro del Interior su falta de apoyo en la Comisión Primera de la Cámara para la discusión del proyecto de ley de sometimiento. Previo a eso, Benedetti, en una entrevista con Semana, dijo que el gabinete de Petro es “flojo”, lo que causó la molestia de varios ministros.

“Ahora posa de macho alfa del Gobierno. Benedetti: ya ha causado muchos daños. No sea fantoche. ¡Váyase ya! No más. Este ministerio le quedó grande, sea serio, yo necesito su ayuda. La necesita el presidente", se leía en los chats del gabinete. Además, el jefe de la cartera de Justicia dijo que su par en Interior podría enfrentar la cárcel por sus procesos penales.

