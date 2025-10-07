Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026

Gobierno Petro condenó amenaza contra Lizcano: se reevaluarán medidas de protección

El exministro y precandidato presidencial denunció que recibió en su sede de campaña en Manizales una corona fúnebre con el nombre de su padre, Óscar Tulio Lizcano. El jefe de la cartera política, Armando Benedetti, dijo que ya se dio instrucción a la DIJIN para adelantar investigaciones.

Redacción Política
07 de octubre de 2025 - 02:01 p. m.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre la amenaza contra Mauricio Lizcano, precandidato y exministro.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre la amenaza contra Mauricio Lizcano, precandidato y exministro.
Foto: El Espectador
Horas después de que el precandidato presidencial Mauricio Lizcano denunciara que una corona fúnebre a nombre de su padre llegó a su sede política en Manizales, el gobierno de Gustavo Petro anunció que tomó medidas al respecto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la amenaza.

Fue a través de sus redes sociales que el exministro dio a conocer la noticia y solicitó a las autoridades garantizar su propia seguridad y al de su familia. “La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones”, agregó.

El jefe de la cartera política informó que la Policía instruyó a la DIJIN para que se adelantaran las investigaciones necesarias. La Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) recibió la orden de coordinar con la Unidad Nacional de Protección, en cabeza de Augusto Rodríguez, “la valoración del esquema y reforzar las medidas de protección”.

Tanto Benedetti como Rodríguez hacen parte de la Comisión de Garantías Electorales, en la que se ha planteado en varias ocasiones la necesidad de fortalecer la seguridad de los precandidatos. Especialmente desde el atentado al fallecido senador y precandidato Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), la oposición ha enfatizado en la reevaluación de sus esquemas.

Este mismo lunes, tras una reunión con la cúpula militar y el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, Benedetti anunció que el mapa de riesgo electoral prendió las alarmas sobre 104 municipios. Se trata de aquellos que cuentan con una alta presencia de grupos armados y de cultivos de uso ilícito.

Por Redacción Política

