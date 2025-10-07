Consulta del Pacto Histórico costará COP193 mil millones: esto es lo que se sabe

Los precandidatos a la Presidencia por el Pacto Histórico son Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda. Foto: Pacto Histórico

A menos de 20 días de que el progresismo se mida internamente en las urnas para escoger sus candidatos a la Presidencia y el Congreso, hay movimiento institucional para garantizar la realización de la consulta. Y la expectativa es alta del lado de la izquierda, pues allí no solo se conocerá quién saldrá elegido para llevar las banderas de la izquierda para el “frente amplio”, también el músculo electoral con el que cuenta ese sector político.

Del lado de la Registraduría ya se pidió el presupuesto al Gobierno para poder realizar las votaciones. Se trata de un monto de COP193.517 millones que se solicitó a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y que fue aprobado a inicios de este mes.

Por los cortos plazos para la contratación, el órgano electoral declaró una urgencia manifiesta para “una solución integral logística, informática y de servicios para la organización y la realización de la consulta popular interna o interpartidista para la toma de decisiones o escogencia de candidatos”.

Al ser el Pacto Histórico el único movimiento que hará uso del mecanismo para esta fecha, se han organizado reuniones con la Registraduría para concretar “los puestos y mesas de votación” que harán parte del proceso. En total, serán 520 personas las que se medirán en las urnas: 373 precandidatos a la Cámara de Representantes y 144 al Senado, sumados a los tres que aspiran a la Presidencia.

“Nos reunimos con el Movimiento Político Pacto Histórico para ir definiendo los puestos y las mesas de votación que instalará la Registraduría Nacional en el territorio nacional y también para revisar toda la logística necesaria para el buen suceso de esta consulta”, aseguró el registrador Hernán Penagos el pasado viernes.

Así mismo, el Registrador Nacional resaltó la importancia de este encuentro para definir la ubicación de los puestos y mesas de votación para la consulta partidista de este 26 de octubre.



“Nos reunimos igualmente con el movimiento Pacto Histórico para ir definiendo la Divipole… pic.twitter.com/zqLaVCHAMp — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 3, 2025

Ahora, si bien la Registraduría se encargará del preconteo, esos resultados no serán publicados por el órgano electoral. Según supo El Espectador, esos números se entregan directamente a los partidos y son las colectividades las que evalúan su divulgación a la opinión pública.

La mirada está puesta, especialmente, en la disputa por la candidatura presidencial entre la exministra Carolina Corcho, el senador Iván Cepeda y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Varios sectores del progresismo no ven con buenos ojos la posibilidad de que el exmandatario antioqueño lleve las banderas de la izquierda, sobre todo porque el compromiso está en que quien gane tendrá el apoyo de sus copartidarios.

Además, con esa votación también se decidirá quién podría llegar a encabezar a lista al Senado, otro punto clave para atraer votos para la izquierda en el Congreso. El mismo presidente Gustavo Petro ha dicho que ese es un punto clave para quien llegue a la Casa de Nariño el próximo año, pues algunos de sus proyectos se han hundido por diferencias de pocos votos.

