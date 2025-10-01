Fuego amigo en el Gobierno: choque entre Armando Benedetti y Eduardo Montealegre

Ministros Luis Eduardo Montealegre (Justicia) y Armando Benedetti (Interior). Foto: El Espectador

Cuando se pensaba que finalmente la línea del gabinete presidencial estaba apuntando hacia un mismo norte, dos de las fichas clave del presidente, Gustavo Petro, protagonizaron una pelea que quedó registrada en el grupo de WhatsApp de los ministros. Aunque inicialmente el eje de controversia fueron las visas de los funcionarios del Gobierno, el choque finalizó con un señalamiento de “corrupto” por parte del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, a su par del Interior, Armando Benedetti.

Según fue revelado, el cruce de mensajes inició luego de que Benedetti urgiera a los miembros del gabinete a renunciar a su visado estadounidense en “solidaridad” con el Presidente. Al ver que algunos funcionarios no dieron ese paso, el ministro habría llamado “tibios” a los ministros, señalamiento que, a su vez, tendría respaldo por parte de la directora de Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez.

Enseguida, de acuerdo con los chats revelados, Rodríguez habría avivado la llama luego de alertar un posible hundimiento del proyecto de Paz Total, hoy en Comisión Primera de Cámara. A ello, Montealegre respondió: “Álvaro Rueda, liberal de Santander, entre otros, quiere hundir el PL (proyecto de ley) de paz total, a punta de dilaciones. Programaron una audiencia para dentro de mes y medio en Barranca. Como van las cosas, ni siquiera se discutirá este proyecto en comisión primera de Cámara. La oposición es tramposa. Y, Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto, como lo hizo al principio. Así no se puede. El Titanic de la paz, se hundirá.”.

Enseguida, el ministro de Justicia rememoró el “tibios” de Benedetti al señalar que el jefe de la cartera política “es un “tibio”con la paz total. Solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete. Ahora posa de macho alfa del Gobierno. Benedetti: ya ha causado muchos daños. No sea fantoche. ¡Váyase ya! No más. Este ministerio le quedó grande, sea serio, Yo necesito su ayuda. La necesita el presidente”

Fue entonces cuando Benedetti respondió, asegurando que nada había hecho para recibir ese trato. “¡Déjeme quieto! ¡Y bonita forma de pedir ayuda! No leeré más este chat”, dijo.

De inmediato Montealegre siguió la carga, asegurando que este representa un ‘modus operandi’ por parte de Benedetti en el gabinete. En este fragmento recordó el caso de la excanciller Sarabia de quien dijo, Benedetti “grabó una conversación privada con Laura Sarabia, y luego la filtró a semana, para crear la crisis más grande que ha tenido este Gobierno. Tras de ladrón, bufón. ¡Qué peligro! Aquí el clima laboral lo está haciendo invivible Benedetti, insultando a los ministros y propiciando el caos, ¡Qué belleza!”.

Finalmente, en la lanzada final por parte del minJusticia, este habría amenazado a Benedetti con sus procesos en curso. “Vamos a ver, que tan “gallito de pelea” es Benedetti, cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto”, aseguró.

Episodio tras episodio

En la memoria queda aquella imagen de los dos ministros en cuestión junto con el presidente Gustavo Petro y el entonces jefe de despacho, Alfredo Saade, con el puño izquierdo arriba y saliendo entre vítores y abucheos del salón elíptico de la Cámara el pasado 20 de julio.

Y aunque los dos jefes de cartera han sido claves para dar impulso a esa propuesta de constituyente, este choque podría frenar esos intereses del presidente Petro.

En justificación, Montealegre aseguró que en varios episodios Benedetti le habría recriminado ante medios de comunicación. “Una noche me atacó abruptamente”, dijo, razón por la que “se acabó” la relación que ellos tenía de varios años atrás.

Sobre este encuentro, el ministro de Justicia recalcó que desde la cartera política se le insultó y, además, desde el Dapre hubo respaldo a esas palabras, razón por la que “ahí fue Troya. Benedetti repetía su doble cara”, zanjando, de momento, esta disputa.

