Movidas diplomáticas: Sarabia llega a Reino Unido y embajador en Paraguay renuncia

Laura Sarabia y Juan Manuel Corzo Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En menos de seis horas, en la tarde de este martes, se confirmaron dos movimientos diplomáticos de alto nivel en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por un lado, se confirmó la llegada de Laura Sarabia al cargo de embajadora en Reino Unido, en reemplazo de Roy Barreras. Por el otro, se conoció la renuncia de Juan Manuel Corzo, político de línea conservadora, al puesto de embajador en Paraguay.

En el primer caso, se trata de la ratificación de una movida que se venía cocinando desde hace varios meses, tras la salida de Sarabia de la Cancillería. La también exdirectora del Dapre y de Prosperidad Social ocupará la dignidad diplomática luego de haber sido la mano derecha del presidente Gustavo Petro y considerada por muchos una de las mujeres más poderosas del Ejecutivo.

Lea también: Federico Gutiérrez quiere recuperar su partido: tendrá lista encabezada por su hermana

Laura Sarabia llega al Reino Unido con la tarea de mantener una relación diplomática que se vio golpeada con la decisión de ese país de volver a imponer las visas para los colombianos que quieran visitar ese territorio, esto después de encontrar que muchas personas se quedaban en suelo británico de manera irregular.

En el caso de Corzo, la noticia se conoció a través de una carta que él mismo difundió, en la que argumentó razones personales y de familia para apartarse de la embajada. Sin embargo, en la misiva del ahora exdiplomático también hay un mensaje aparentemente político y de diferencias con la actual administración.

No se pierda: Senado aprobó en segundo debate proyecto que prohíbe clases antes de las 7:00 a. m.

La decisión obedece a razones de carácter filosófico y de conciencia, sin obviar el gran trabajo que mi equipo y yo hemos hecho a favor del Estado colombiano (...) La visión que percibimos hoy en el mundo la había vaticinado y ocurrió. Es el momento de tomar otras acciones diferentes a las que ejerzo en esta embajada”, se lee en la carta.

Cabe recordar que la posición de Corzo siempre generó controversia en el centro del petrismo, ya que nadie en el Pacto Histórico lo consideró nunca un aliado del proyecto de Petro. De hecho, Corzo es político de corte conservador y padre de Juan Felipe Corzo, actual congresista por el partido opositor Centro Democrático.

Estos cambios a nivel de embajadas se producen en medio de las críticas a la Cancillería por el manejo de las relaciones con Estados Unidos, esto tras la polémica por el retiro de la visa de ese país al presidente Petro y otros funcionarios, entre ellos la canciller Rosa Yolanda Villavicencio.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.