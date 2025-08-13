Benedetti y Márquez se reunieron para hablar de paz y la situación del Cauca

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó la reunión con la vicepresidenta Francia Márquez, realizada este 13 de agosto en Bogotá. Foto: Ministerio del Interior

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La vicepresidenta Francia Márquez y el ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunieron en la tarde de este miércoles. Si bien podría tratarse de una cita normal entre funcionarios de un mismo Gobierno, en este caso el del presidente Gustavo Petro, las distancias internas que golpean al Ejecutivo la convirtieron en un hecho de connotación distinta.

En efecto, Márquez venía de una ruptura total con Petro y fue Benedetti quien ayudó a recomponer el diálogo, al punto que se volvieron a mostrar juntos en público durante la conmemoración de la Batalla de Boyacá, realizada el pasado 7 de agosto en Leticia (Amazonas).

Más información: Las exequias de Miguel Uribe también tuvieron una carga electoral por 2026

Además, la vicepresidenta se opuso a la llegada al Gobierno del ahora ministro del Interior por los señalamientos de presunta violencia de género que pesan en su contra, los cuales –en todo caso– él ha negado en todo momento.

“Una amable, amena y divertida reunión con la vicepresidenta Francia Márquez. Tocamos importantes temas como la reglamentación de la Ley 70, el capítulo étnico para la implementación del Acuerdo de Paz, el Conpes Pacífico y la mesa de diálogo del norte del Cauca”, confirmó Benedetti sobre el encuentro con Márquez.

Consulte aquí: “No se puede caer en la trampa de la violencia”: Petro tras sepelio de Uribe Turbay

En todo caso, el presidente Petro se encuentra realizando una recomposición de las relaciones internas de su gabinete para poder enfrentar el epílogo de su administración mostrando unidad.

La intención, entre otros factores, tiene de fondo la capitalización de sus gestiones de cara a la reelección de la izquierda durante las elecciones de 2026, un propósito que el propio Petro ha hecho público.

Una amable, amena y divertida reunión con la vicepresidenta @FranciaMarquezM. Tocamos importantes temas como la reglamentación de la Ley 70, el capítulo étnico para la implementación del Acuerdo de Paz, el Conpes Pacífico y la mesa de diálogo del norte del Cauca. pic.twitter.com/qVqUIsQ1Dj — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 14, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.