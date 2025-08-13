“No se puede caer en la trampa de la violencia”: Petro tras sepelio de Uribe Turbay

El presidente Gustavo Petro habló desde Chocó tras el sepelio del asesinado senador y precandidato Miguerl Uribe. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro se volvió a referir en la tarde de este miércoles, desde Chocó, al magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Vélez, quien este 13 de agosto fue sepultado en el Cementerio Central de Bogotá.

Lo que dijo el jefe de Estado es que es necesario frenar los ciclos de violencia y esquivar los llamados a generar polarización, algo que, precisamente, le critica a él con dureza la oposición por cuenta del verbo que suele usar en algunos de sus mensajes públicos.

“Los asesinos pareciera que quisieran que al matar nos matáramos entre nosotros mismos”, precisó Petro, quien agregó que “no se puede caer en la trampa de la violencia”.

Y advirtió: “Los asesinos del senador Uribe, como los asesinos de tanta gente del pueblo colombiano durante tantas décadas, no pueden salir victoriosos”.

Desde el oficialismo que rodea a la actual administración de la Casa de Nariño también han dicho que es la oposición la que tensionar la narrativa pública con sus dardos hacia el Ejecutivo.

En todo caso, para el mandatario es clave que se entienda un mensaje: “Cuando se enciende el odio en el corazón de un colombiano, los que están ganando son los asesinos”.

Este miércoles, por petición expresa de la familia de Uribe Turbay, el mandatario ni nadie de su Gobierno asistió a las honras fúnebres y al sepelio del asesinado senador, por lo que cumplió agenda en Chocó.

Desde allí, en el municipio de Bahía Solano, dio inicio formal a las obras de modernización del aeródromo, un proyecto que tiene inversiones superiores a los $78.000 millones y que se le encargó al grupo de ingenieros que tiene el Ejército.

