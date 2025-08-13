No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“No se puede caer en la trampa de la violencia”: Petro tras sepelio de Uribe Turbay

El presidente Gustavo Petro habló desde Chocó tras el sepelio de Miguel Uribe: “los asesinos no pueden salir victoriosos”.

Redacción Política
13 de agosto de 2025 - 11:12 p. m.
El presidente Gustavo Petro habló desde Chocó tras el sepelio del asesinado senador y precandidato Miguerl Uribe.
El presidente Gustavo Petro habló desde Chocó tras el sepelio del asesinado senador y precandidato Miguerl Uribe.
Foto: Presidencia
El presidente Gustavo Petro se volvió a referir en la tarde de este miércoles, desde Chocó, al magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Vélez, quien este 13 de agosto fue sepultado en el Cementerio Central de Bogotá.

Lo que dijo el jefe de Estado es que es necesario frenar los ciclos de violencia y esquivar los llamados a generar polarización, algo que, precisamente, le critica a él con dureza la oposición por cuenta del verbo que suele usar en algunos de sus mensajes públicos.

“Los asesinos pareciera que quisieran que al matar nos matáramos entre nosotros mismos”, precisó Petro, quien agregó que “no se puede caer en la trampa de la violencia”.

Y advirtió: “Los asesinos del senador Uribe, como los asesinos de tanta gente del pueblo colombiano durante tantas décadas, no pueden salir victoriosos”.

Desde el oficialismo que rodea a la actual administración de la Casa de Nariño también han dicho que es la oposición la que tensionar la narrativa pública con sus dardos hacia el Ejecutivo.

En todo caso, para el mandatario es clave que se entienda un mensaje: “Cuando se enciende el odio en el corazón de un colombiano, los que están ganando son los asesinos”.

Este miércoles, por petición expresa de la familia de Uribe Turbay, el mandatario ni nadie de su Gobierno asistió a las honras fúnebres y al sepelio del asesinado senador, por lo que cumplió agenda en Chocó.

Desde allí, en el municipio de Bahía Solano, dio inicio formal a las obras de modernización del aeródromo, un proyecto que tiene inversiones superiores a los $78.000 millones y que se le encargó al grupo de ingenieros que tiene el Ejército.

Por Redacción Política

Fernando(6ytmj)Hace 3 minutos
La derecha que nunca ha tenido ningún problema en solucionar sus desacuerdos con otros por la vía de la violencia asume que los otros actúan de igual manera. El que las usa las imagina dice el refrán popular. Ya es hora de que la gente deje de ser ingenua (o cínica?) y no caiga mas en el juego de la polarización que solo le conviene a quien no tiene nada que proponer y solo ofrece desinformación y ataques al contrario. Alguien sabe que carajos proponen la Cabal, las palomas o de la espriella?
Ana María Barón(88337)Hace 12 minutos
Miguel Uribe Vélez, por favor corregir
Alan Botero(5584)Hace 23 minutos
Lastima que no hubiera prohibido la entrada el funcionario americano. Para que hubiera sabido que se le venia encima, me da risa diciendo que no lo hizo porque no responde de la misma manera, patrañas, le temblo lo que sabemos, porque hubiera sido el mas grande error cometido, mentiroso como siempre, esas excusas solo se las creen sus ciegos seguidores que son igual de patanes , groseros e ineptos
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 28 minutos
PETRO, es un hombre honesto, humanista, obstinado por la paz, defensor del medio ambiente y de los derechos humanos, etc.; también es una persona atrevida, altisonante, contumaz, impetuosa, terca, contestataria, etc.; pero nunca un hombre capaz de hacer o maquinar daño alguno contra otro ser humano. Mienten y se equivocan rotundamente quienes pretenden sugerir o endilgarle responsabilidades en hechos funestos.
Alan Botero(5584)Hace 29 minutos
Este Sr si es de un descaro Total y lo peor es que ni se ruboriza, que tal diciendo que lo mataron por plata, que tal ahora el encabezado de este articulo, que tal alcahueta y cinico apoyando al gobierno ladron y disctador de venezuela y los petristas mirando ahora si mirando a la derecha, haciendose a los de las gafas, TODOS UNOS DESCARADOS SIN VERGUEZA
