Las exequias de Miguel Uribe también tuvieron una carga electoral por 2026

La despedida al senador Miguel Uribe Turbay no fue solo un acto religioso. También estuvo marcada por duros mensajes políticos y, en algunos casos, por cruces que evidenciaron las narrativas que –tras el magnicidio, el primero en Colombia en más de tres décadas– ocuparán las discusiones electorales de los próximos meses.

No se trató únicamente del discurso leído por Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, a nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien no asistió porque cumple una condena de 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. La intervención de Miguel Uribe Londoño, padre de Uribe Turbay, al término de la misa en la Catedral Primada, también tuvo mensajes que anticipan las apuestas del uribismo para 2026. Incluso su esposa, María Claudia Tarazona, dejó palabras que pueden leerse en clave electoral.

A ello se sumó la inasistencia de representantes del Gobierno de Gustavo Petro, que tuvo un trasfondo político: fue la propia familia del senador y precandidato la que pidió que no asistieran a los actos, pese a que la vicepresidenta Francia Márquez ya había anunciado su presencia. Además, la Unión Patriótica –mencionada directamente en el discurso leído por Vallejo– respondió anunciando “acciones judiciales” contra el expresidente.

Sobre su ausencia, el presidente Petro explicó, desde su cuenta en X, que “no vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe sea tomado por los partidarios del odio”.

No vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe, sea tomado por los partidarios del odio https://t.co/OKUgx9htHs — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 13, 2025

Tras los actos que iniciaron en el Capitolio y concluyeron con una misa, Uribe Londoño tomó la palabra ante un templo ocupado por figuras de la política nacional e internacional. Su mensaje giró en torno a lo que considera debe ocurrir en la política del país. “Organicemos con bríos y con absoluta determinación esa causa y, en los próximos meses, escojamos y defendamos el triunfo abrumador e incuestionable de ese liderazgo que tome las banderas de Miguel para que en Colombia vuelva la seguridad”, dijo; al mismo tiempo –en una Plaza de Bolívar medio llena de seguidores de Uribe Turbay– se escuchaban arengas contra el presidente Petro.

En su discurso también halagó al expresidente Uribe, a quien calificó como “el líder que liberó a este país en 2002”, y aseguró que esa fue la razón que llevó a su hijo a las filas del Centro Democrático. Sin mencionar nombres, aseguró: “Esta guerra tiene culpables y responsables. Lo sabemos. No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia. No tenemos duda de quién la promueve. No tenemos duda de quién la permite. Tenemos que plantar cara a esto”.

Sobre 2026, afirmó: “El país tiene claro de dónde viene la violencia, pero más importante que eso es que los colombianos tengan aún más claro cuál será el liderazgo encargado de continuar y honrar el legado que hoy deja mi hijo, Miguel Uribe Turbay [...] Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026”.

De manera más pausada, Tarazona, viuda del senador, habló antes y dejó un mensaje para rodear las políticas que su pareja defendió en vida. “El propósito de Miguel para Colombia, un país sin violencia, por eso entregó su vida. Nuestro país atraviesa los días más oscuros, más tristes y dolorosos. No solo por la muerte de Miguel, sino por los miles de colombianos que han perdido la vida en los años más recientes”, dijo con voz entrecortada.

En los corrillos políticos, antes del atentado del 7 de junio, se comentaba que el senador era el precandidato de preferencia del expresidente Uribe, un favoritismo que ya se había visto en 2022 cuando, pese a reparos internos, fue cabeza de lista al Senado y obtuvo 223.167 votos –siendo el más votado–.

Ese respaldo se reafirmó en las palabras que leyó Vallejo ante la ausencia de Uribe Vélez: “Miguel estaba espiritualmente preparado para ejercer la Presidencia de la República con decoro, con nobleza en la acción y en la palabra. También con la firmeza necesaria para desarticular el crimen y para impedirle al presidente Petro llevar a cabo la amenaza que anticipa de bloquear al próximo Gobierno”.

El discurso incluyó críticas a políticas de Petro, como la zona binacional entre Colombia y Venezuela: “El presidente Petro pone a nuestras Fuerzas Armadas a correr el riesgo de defender la tiranía narco comunista de Maduro”. También negó que el Estado hubiera participado en el genocidio de la Unión Patriótica, pese a los fallos judiciales que así lo señalan.

Este fue el discurso de Álvaro Uribe:

Ante esto, el representante Gabriel Becerra, secretario general de la UP –que renunciará a su personería jurídica para sumarse al Pacto Histórico–, anunció “acciones judiciales”. “¿Cómo se puede negar o justificar el asesinato de dos candidatos presidenciales –Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990)–, nueve congresistas, once diputados, más de setenta concejales y miles de violaciones de derechos humanos?”, cuestionó.

El presidente Petro también respondió a las referencias a la UP en el discurso de Uribe Vélez: “Después del análisis judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se condena al estado por la muerte de más de 6.000 militantes de la UP [...] Cometieron un genocidio político, no lo oculten”. Y durante un evento en Chocó reiteró, como lo ha hecho en otros escenarios, que el Gobierno está presto a hallar los responsables del magnicidio de Miguel Uribe: “Los asesinos del senador Uribe, como los asesinos de tanta gente del pueblo colombiano durante tantas décadas, no pueden salir victorioso”.

En 1989, un joven Juan Manuel Galán le dijo en el Cementerio Central a César Gaviria que era su deber tomar las banderas de su padre asesinado, un apoyo clave para que el liberal llegara a la Presidencia en 1990. Este miércoles, no hubo una designación explícita de un sucesor para Uribe Turbay. Sin embargo, los mensajes que se dijeron en La Candelaria marcarán el norte de la campaña de la derecha para 2026.

